Renault Lancia rnlt©, il nuovo concept di vendita

Renault sta innovando l'approccio al retail nel settore automobilistico con il lancio del suo nuovo concept di punto vendita, denominato rnlt©.

Questo modello, moderno e compatto, è progettato per immergere completamente i visitatori nell'universo del brand, combinando l'ultima tecnologia con un design accattivante e un ambiente conviviale.

Il primo di questi nuovi spazi ha aperto i battenti nel prestigioso indirizzo del 104 Boulevard Haussmann a Parigi. Con una superficie di 180 metri quadrati, il punto vendita offre un'esperienza esclusiva per gli appassionati di auto, mettendo in mostra non solo veicoli elettrici innovativi come la Scenic E-Tech Electric e la R5 E-Tech Electric, ma anche una varietà di articoli di merchandising di marca.

Strategicamente situati nei centri città o nei principali centri commerciali, i punti vendita rnlt© sono pensati per essere più accessibili ai consumatori urbani, garantendo una visibilità massima. Ogni dettaglio dello spazio è stato scrupolosamente pianificato per offrire un'esperienza immersiva e interattiva, che va ben oltre la semplice visualizzazione di veicoli.

In aggiunta ai nuovi punti vendita rnlt©, Renault continuerà a operare i suoi showroom di dimensioni più tradizionali situati in periferia, assicurando che i clienti del centro città possano godere di tutti i servizi complementari come test drive, consegna veicoli, e assistenza post-vendita.

Con questi nuovi spazi, Renault non solo si propone di rivoluzionare l'esperienza d'acquisto per i suoi clienti, ma anche di rafforzare la sua immagine di marca come leader nell'innovazione automobilistica. Il rollout continuerà con l'apertura di ulteriori punti vendita in grandi metropoli europee e mondiali, consolidando la presenza globale di Renault e la sua dedizione alla customer experience.