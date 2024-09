Renault lancia Symbioz Evolution, la nuova versione ibrida di ingresso per il Segmento C

Renault ha ampliato la gamma Symbioz con la nuova versione Evolution, disponibile con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 a partire da 32.000 euro.

Questa nuova versione, ricca di dotazioni di serie, si posiziona come l'opzione di ingresso nella gamma Symbioz, che già include le versioni Techno, Esprit Alpine e Iconic.

La Symbioz Evolution è stata progettata per offrire il massimo comfort e tecnologia, con equipaggiamenti come i sensori di parcheggio posteriori, una parking camera, il sistema keyless entry, freno di stazionamento elettrico e climatizzazione automatica. Inoltre, è dotata del sistema multimediale OpenR Link con touchscreen da 10,4 pollici, che integra tutti i servizi Google.

Symbioz: Una Voiture à Vivre per Famiglie e Aziende

La Renault Symbioz si distingue nel segmento C, grazie a un perfetto equilibrio tra modularità, connettività ed efficienza. Questo modello è stato pensato per rispondere alle esigenze di famiglie e flotte aziendali, offrendo un’auto compatta, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un TCO (Total Cost of Ownership) competitivo.

Con una lunghezza di 4,41 metri, la Symbioz si posiziona tra i modelli Captur ed Austral, completando l'offerta E-Tech Full Hybrid della casa francese, che include anche l'Arkana (4,57 m) e l'Austral (4,51 m), oltre ai modelli completamente elettrici Megane e Scenic.

Tecnologia e Comfort ai Massimi Livelli con Renault Symbioz

Renault ha equipaggiato la Symbioz con le migliori tecnologie disponibili, come il sistema multimediale OpenR Link, che offre un’esperienza digitale avanzata, grazie all'integrazione dei servizi Google. Inoltre, nelle versioni più complete, come la Iconic, Symbioz offre un tetto panoramico Solarbay®, opacizzante, e ben 29 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, migliorando la sicurezza e il comfort di guida.

Grazie alla nuova versione Evolution, Renault offre una soluzione accessibile e tecnologicamente avanzata per chi cerca un'auto compatta, efficiente e all'avanguardia, consolidando ulteriormente la sua presenza nel segmento C ibrido.