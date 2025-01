Renault Symbioz: efficienza e innovazione con la tecnologia E-Tech Full Hybrid

La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, che equipaggia Renault Symbioz, rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama dell’automobilismo.

Frutto di anni di esperienza di Renault in Formula 1 e oltre 150 brevetti depositati, questa tecnologia offre un mix perfetto di comfort, efficienza ed economia di utilizzo. Pensata per ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto ambientale, è ideale sia per la città che per i lunghi viaggi in autostrada.

Una scelta tecnologica senza compromessi

Alla base di E-Tech Full Hybrid troviamo un’architettura serie-parallelo che unisce tre propulsori: un motore termico benzina da 1.6 litri (69 kW/94 CV). Due motori elettrici, uno principale da 36 kW e un HSG (High-Voltage Starter Generator) da 18 kW. Una trasmissione multimode intelligente, priva di frizione, che consente fino a 14 combinazioni di funzionamento tra motore termico ed elettrico.

Questa configurazione garantisce prestazioni dinamiche e un rendimento energetico ottimizzato in ogni situazione di guida. La batteria da 1,2 kWh permette un’efficace rigenerazione e recupero energetico, massimizzando l’efficienza senza la necessità di una ricarica esterna.

Il meglio dell’elettrico in città

Uno dei principali vantaggi di E-Tech Full Hybrid è la possibilità di avviare sempre in modalità elettrica e di utilizzare la guida completamente elettrica fino all’80% del tempo in ambito urbano. Questo si traduce in una significativa riduzione dei consumi, fino al 40% in meno rispetto ai tradizionali motori benzina, e in un’esperienza di guida silenziosa e fluida.

Symbioz è progettata per offrire consumi ottimizzati anche in autostrada: il motore termico può trasmettere direttamente il moto alle ruote, eliminando dispersioni tipiche di altri sistemi ibridi. Il risultato? Un ciclo WLTP stimato a soli 4,6 l/100 km.

Innovazione continua per comfort e prestazioni

Dal lancio, il sistema E-Tech Full Hybrid è stato costantemente aggiornato per migliorare l’efficienza e il comfort, con particolare attenzione alla guida autostradale. Tra le funzioni più innovative spicca la modalità E-Save, attivabile con un pulsante situato accanto al volante. Questa modalità: mantiene la carica della batteria ad un minimo del 40%. Garantisce energia sufficiente per affrontare salite e sorpassi in modalità elettrica. Evita scalate di marcia brusche, migliorando il comfort acustico.

Guida ibrida predittiva: intelligenza al tuo servizio

Renault Symbioz è dotata di un sistema di guida ibrida predittiva che utilizza i dati delle mappe connesse (Google Maps) per ottimizzare il mix tra energia elettrica e termica. Grazie a informazioni in tempo reale su topografia, traffico e tempi di percorrenza, il sistema pianifica in anticipo l’utilizzo dell’energia elettrica, garantendo: riduzione dei consumi. Massimo sfruttamento della batteria in salita o nei percorsi più impegnativi. Rapporto dettagliato dei consumi e della distanza percorsa in modalità elettrica, visualizzabile sotto forma di istogramma.

E-Tech Full Hybrid: un futuro più green e intelligente

La tecnologia E-Tech Full Hybrid di Renault Symbioz rappresenta un passo importante verso la mobilità sostenibile, offrendo una guida fluida, efficiente ed ecologica. Con soluzioni avanzate come la guida ibrida predittiva e la modalità E-Save, Symbioz non solo ridefinisce gli standard del segmento ibrido, ma dimostra anche come l’innovazione possa migliorare l’esperienza quotidiana degli automobilisti.