Renault Symbioz: la perfetta sinergia tra tecnologia e connettività

Renault ha voluto ridefinire il concetto di mobilità intelligente con Symbioz, un’auto che si colloca nell’entry level del segmento C ma che offre tecnologie da vero top di gamma.

Dalla connettività evoluta con OpenR Link fino agli avanzati sistemi di assistenza alla guida, questo modello rappresenta il punto d’incontro tra comfort, sicurezza e innovazione.

OpenR Link: il cuore della connettività Renault

Al centro dell’esperienza tecnologica della Symbioz c’è il sistema OpenR Link, basato su Android Automotive 12 e integrato con i servizi Google. Fin dal lancio su Megane E-Tech Electric, OpenR Link si è imposto come uno dei riferimenti del mercato, garantendo una connettività intuitiva e costantemente aggiornata.

Il sistema offre un’interfaccia user-friendly, con un touchscreen verticale da 10,4 pollici e un secondo display da 10,3 pollici che fornisce informazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente. Compatibile con Android Auto® e Apple CarPlay®, OpenR Link permette di sfruttare app e servizi, rendendo ogni viaggio un’esperienza su misura.

App e servizi personalizzati: un ecosistema connesso

Con un catalogo di oltre 50 app disponibili tramite Google Play, OpenR Link offre soluzioni adatte a tutte le esigenze. Tra le app progettate specificamente per Renault, spiccano Waze, Amazon Music e Easypark, ideali per semplificare la vita quotidiana e i viaggi in famiglia.

L’app mobile My Renault completa l’ecosistema, consentendo di gestire il veicolo da remoto: dal controllo dell’autonomia residua al download delle app, fino alla localizzazione del veicolo nei parcheggi affollati.

Sicurezza e assistenza alla guida: il programma Human First

Renault ha fatto della sicurezza una priorità con il programma Human First, lanciato nel 2023. La Symbioz è dotata di 29 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui spiccano l’Active Driver Assist e il cruise control adattivo, che portano la guida autonoma a un nuovo livello.

L’Active Driver Assist, evoluzione del già noto Highway and Traffic Jam Companion, combina funzioni avanzate come il riconoscimento della segnaletica, il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Grazie alla geolocalizzazione e alle mappe integrate, il sistema può gestire il veicolo in modo autonomo, offrendo comfort anche nel traffico intenso.

Frenata automatica e Safety Coach: protezione a 360°

La frenata automatica di emergenza è uno dei punti di forza della Symbioz, funzionando sia in marcia avanti che in retromarcia. Grazie ai sensori a ultrasuoni, il sistema rileva ostacoli e, se necessario, interviene per evitare collisioni.

A ciò si aggiunge il Safety Coach, uno strumento innovativo che analizza lo stile di guida del conducente, assegnandogli un punteggio e fornendo consigli personalizzati per una guida più sicura e responsabile.

Comfort e personalizzazione: l’esperienza a bordo

Con Symbioz, Renault non si limita alla tecnologia, ma punta anche sul comfort e sulla personalizzazione. L’impianto audio Harman Kardon, sviluppato in collaborazione con Jean-Michel Jarre, offre un’esperienza sonora immersiva con cinque modalità, tra cui Studio e Immersion.

Il sistema MULTI-SENSE consente di personalizzare l’ambiente a bordo, dai colori delle luci LED (fino a 48 combinazioni) al comportamento dinamico del veicolo, adattandolo alle preferenze del conducente.

Aggiornamenti da remoto: la tecnologia FOTA

Grazie alla tecnologia FOTA (Firmware Over-The-Air), Symbioz si mantiene sempre aggiornata senza la necessità di recarsi in officina. Gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente, garantendo un’esperienza sempre al passo con le ultime innovazioni.

Renault Symbioz rappresenta un concentrato di tecnologia, sicurezza e connettività, pensato per migliorare ogni aspetto della guida. Che si tratti di semplificare le attività quotidiane con OpenR Link, garantire la massima sicurezza con gli ADAS o offrire un comfort senza compromessi, Symbioz si posiziona come il nuovo punto di riferimento nel segmento C. Una voiture à vivre che guarda al futuro, senza mai dimenticare le esigenze di oggi.