Renault Symbioz: quando il design incontra l’equilibrio delle proporzioni

L’evoluzione del linguaggio stilistico di Renault trova la sua espressione più matura nella Symbioz, un’auto che combina proporzioni bilanciate, linee moderne e dettagli raffinati.

Progettata sulla versione allungata della piattaforma CMF-B — la stessa che ospita Clio, Captur e Arkana — la Symbioz si distingue per un design che mescola funzionalità ed estetica, mantenendo sempre un tocco di eleganza tipico del marchio francese.

Equilibrio tra frontale assertivo e posteriore scolpito

Uno degli aspetti più apprezzabili della Renault Symbioz è il perfetto equilibrio delle proporzioni. Il generoso sbalzo posteriore, che garantisce un ampio volume per il bagagliaio, dona fluidità e coerenza alle linee del veicolo. Questo elemento è bilanciato da un frontale che si presenta moderno e assertivo, con un cofano orizzontale che si raccorda a una calandra verticale, simbolo della nuova identità stilistica di Renault.

Il posteriore scolpito, invece, crea un gioco di volumi movimentato dalla luce, che conferisce dinamismo e presenza visiva senza compromettere l’agilità del veicolo, ideale anche per le strade più strette.

Design raffinato e moderno

Le linee della Symbioz esprimono una nuova raffinatezza. Spigoli pronunciati e superfici scultoree incorniciano le fiancate, creando un effetto di sfaccettature che cattura la luce e dona profondità alla carrozzeria.

Il design del frontale e del posteriore è caratterizzato da dettagli che risaltano alla luce, mettendo in evidenza il nuovo logo Renault, che compare al centro della calandra, integrandosi perfettamente nella firma luminosa del veicolo.

Un tocco di sobrietà che però non rinuncia all’eleganza: le fiancate, infatti, sono trattate con delicatezza e discrezione, senza eccessi, per un effetto visivo armonioso e moderno.

Cerchi esclusivi e design dinamico

A completare il look della Symbioz ci pensano le grandi ruote da 18’’ e 19’’, disponibili nelle versioni Esprit Alpine ed Iconic. Tutti i cerchi sono stati disegnati appositamente per questo modello e si distinguono per un particolare effetto grafico dinamico, che dà l’illusione del movimento anche quando l’auto è ferma.

Questi dettagli enfatizzano il carattere sportivo e sofisticato del veicolo, senza mai perdere di vista la coerenza stilistica complessiva.

Uno sguardo penetrante grazie ai fari orizzontali

Un altro elemento distintivo della Symbioz è lo sguardo penetrante conferito dai fari anteriori, che si estendono orizzontalmente lungo il frontale. Questi fari, collegati da una fascia nera, creano un effetto visivo che alleggerisce le proporzioni e dà l’impressione di maggiore ampiezza del veicolo.

La fascia nera, che separa visivamente i fari, è bilanciata da una fascia inferiore in tinta carrozzeria, creando un effetto specchio che aggiunge ulteriore profondità al design complessivo.

Posteriore scolpito e versatile

Il posteriore della Renault Symbioz è un vero e proprio elemento di distinzione. Scolpito e generoso, è pensato per offrire tanto spazio interno senza compromettere l’estetica esterna.

I fari posteriori ampliano visivamente la larghezza del veicolo, conferendo una grande presenza su strada. Questo non solo migliora la percezione del design, ma garantisce anche un’ottima abitabilità interna, come suggerisce il portellone posteriore verticale.

Una palette di colori per tutti i gusti

La Renault Symbioz introduce una nuova tavolozza di colori, con sette tinte tra cui scegliere. Tra queste, spicca il Blu Mercure, una nuova tonalità vibrante che esprime modernità e freschezza.

Gli amanti dei colori più classici possono invece optare per il Rosso Passion, offerto gratuitamente nel configuratore. Completano la gamma altre cinque tinte, che vanno dai toni eleganti e neutri come il Bianco Nacré e il Grigio Cassiopea, fino a quelli più scuri e sofisticati come il Nero Étoilé, il Grigio Aviation e il Blu Iron.

La Renault Symbioz segna un nuovo capitolo nel linguaggio stilistico del marchio francese. Grazie al suo equilibrio delle proporzioni, ai dettagli raffinati e ai materiali moderni, si posiziona come un modello che coniuga funzionalità e designin modo impeccabile.

Un’auto che guarda al futuro, senza dimenticare il valore della tradizione e della qualità che da sempre caratterizzano il brand Renault.