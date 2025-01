Renault Symbioz: la nuova auto familiare che rinnova la tradizione delle "voitures à vivre"

Quasi sessant’anni fa, Renault rivoluzionava il concetto di auto familiare con la Renault 16, una vettura spaziosa e pratica che portava con sé una nuova idea di mobilità: quella della voiture à vivre.

Da allora, il costruttore francese non ha mai smesso di innovare, rispondendo alle esigenze delle famiglie moderne con modelli che hanno fatto scuola, come Espace e Scenic. Oggi, questa tradizione prosegue con la Renault Symbioz, un'auto versatile e ricca di tecnologie pensate per semplificare la vita a bordo.

La tradizione delle voitures à vivre

Il concetto di voiture à vivre è uno dei pilastri della filosofia Renault. Lanciata nel 1965, la Renault 16 ha inaugurato un nuovo modo di concepire le vetture familiari, grazie a una versatilità senza precedenti per l'epoca: portellone posteriore, bagagliaio modulare e interni progettati per adattarsi alle diverse esigenze quotidiane. Questa formula vincente si è evoluta negli anni ’80 con la Espace, la prima monovolume, e negli anni ’90 con Scenic, che ha introdotto il concetto di auto cocoon, un ambiente confortevole e sicuro per tutta la famiglia.

Symbioz raccoglie questa eredità e la proietta nel futuro. Con le sue dimensioni compatte – 4,41 metri di lunghezza – riesce a offrire spazio e comfort senza rinunciare all'agilità necessaria per muoversi in città. La modularità interna permette di adattare l’abitacolo in base alle esigenze: dalla configurazione ideale per i lunghi viaggi a quella pensata per la vita quotidiana.

Tecnologie avanzate per una guida connessa

Symbioz è dotata delle migliori tecnologie Renault per il segmento C. Il sistema multimediale OpenR Link, con tutti i servizi Google integrati, offre un'esperienza digitale fluida e personalizzata, mentre il tetto in vetro opacizzante Solarbay garantisce luminosità e privacy all'interno dell'abitacolo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e al comfort di guida. La versione Iconic include ben 29 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, che supportano il conducente in ogni situazione, migliorando la sicurezza sia nei percorsi urbani sia nei lunghi viaggi.

Spaziosa ma compatta: la formula ideale per le famiglie

Uno dei punti di forza di Symbioz è la sua capacità di combinare abitabilità e compattezza. Il bagagliaio ha una capacità record di 624 litri, un risultato sorprendente considerando le dimensioni contenute del veicolo. La panchetta posteriore scorrevole e il pianale piatto permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, adattandolo alle esigenze di chi viaggia.

Symbioz si rivolge sia alle famiglie in cerca di un'auto pratica e moderna, sia alle flotte aziendali che puntano all’elettrificazione e alla riduzione dei costi operativi. La motorizzazione E-Tech full hybrid da 145 CV garantisce consumi ridotti ed emissioni contenute, rendendola una scelta responsabile dal punto di vista ambientale.

Un posizionamento strategico

Symbioz si inserisce tra Captur e Austral nella gamma Renault, completando l’offerta ibrida E-Tech del marchio. Lungo i suoi 4,41 metri, questo modello riesce a bilanciare le esigenze di versatilità e compattezza, posizionandosi come una soluzione ideale per chi cerca una vettura adatta sia al traffico urbano che ai lunghi viaggi.

Grazie a una strategia che punta su piattaforme dedicate per le motorizzazioni ibride ed elettriche, Renault conferma la sua volontà di offrire soluzioni su misura per ogni tipo di automobilista, senza compromessi su prestazioni, efficienza e comfort.

Con Symbioz, Renault dimostra ancora una volta di saper interpretare le esigenze delle famiglie moderne, offrendo un'auto che unisce il meglio della tradizione delle voitures à vivre con le tecnologie più avanzate. Un modello che incarna il DNA del marchio e risponde alla crescente domanda di veicoli versatili, efficienti e rispettosi dell’ambiente.