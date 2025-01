Renault Symbioz: un nuovo concetto di spazio interno da vivere

La nuova Symbioz di Renault si presenta come una vettura capace di coniugare dimensioni compatte e un abitacolo sorprendentemente spazioso, pensato per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana.

Grazie a soluzioni intelligenti come la panchetta posteriore scorrevole, il portellone motorizzato e il tetto in vetro opacizzante Solarbay, Symbioz ridefinisce l'esperienza di viaggio in auto, trasformandola in un momento di benessere per tutta la famiglia.

Un ambiente versatile e accogliente

Symbioz si distingue per la capacità di offrire un ambiente versatile e facilmente modulabile. La panchetta posteriore, che può scorrere fino a 16 cm, consente di personalizzare lo spazio a bordo in base alle necessità del momento. Con un semplice gesto, è possibile aumentare lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori o ampliare il volume del bagagliaio fino a 624 litri, raggiungendo ben 1.582 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Questo equilibrio tra compattezza esterna e abitabilità interna rende Symbioz ideale sia per le famiglie che per chi necessita di un'auto agile in città ma capiente per i lunghi viaggi.

Materiali pregiati e design distintivo

L'abitacolo di Symbioz, condiviso con il Nuovo Captur, presenta un design moderno e ricercato, declinato in tre diverse versioni: techno, esprit Alpine e iconic. Ogni versione propone materiali specifici che ne esaltano la personalità.

Techno: Sedili rivestiti in tessuto con motivi a losanga e cuciture gialle, per un tocco dinamico.

Esprit Alpine: Dettagli sportivi come le cuciture blu e le goffrature laterali in TEP, per un look grintoso.

Iconic: Sedili ricoperti da tessuto a maglie larghe, ispirato agli equipaggiamenti sportivi di alta gamma, impreziositi da cuciture e profili dorati che creano un'atmosfera elegante e moderna.

La plancia, anch'essa personalizzata in base all'allestimento, si distingue per materiali soft-touch, motivi sfumati e dettagli effetto alluminio spazzolato, offrendo un ambiente sofisticato e accogliente.

Tecnologia al servizio del comfort

Una delle caratteristiche più innovative di Symbioz è il tetto in vetro opacizzante Solarbay, introdotto per la prima volta su modelli come Rafale e Scenic E-Tech Electric. Questo sistema avanzato permette di regolare la trasparenza del tetto in base alle preferenze degli occupanti, grazie alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal).

Con un semplice comando vocale tramite Google Assistant o utilizzando il pulsante sulla plafoniera, è possibile scegliere tra quattro configurazioni: Tetto completamente trasparente, Tetto completamente opaco, Tetto trasparente davanti e opaco dietro, Tetto trasparente dietro e opaco davanti

Il sistema Solarbay offre un'efficace protezione dai raggi solari, limitando l'effetto serra e garantendo un comfort termico ottimale sia in estate che in inverno. Inoltre, l'assenza di tende meccaniche consente di guadagnare 30 mm di spazio in altezza, migliorando il comfort dei passeggeri e l'efficienza aerodinamica del veicolo.

Praticità senza compromessi

Symbioz non è solo tecnologia e design, ma anche praticità. Il portellone posteriore motorizzato rappresenta un plus per chi cerca un'auto facile da vivere ogni giorno. Grazie al sistema di apertura senza contatto, è possibile azionare il portellone semplicemente facendo passare il piede sotto il sensore del paraurti posteriore, un'operazione particolarmente utile quando si hanno le mani occupate. In alternativa, il portellone può essere aperto e chiuso con il comando sul cruscotto o tramite la chiave Keyless Entry.

All'interno dell'abitacolo, i vani portaoggetti offrono una capacità complessiva di 24,7 litri, includendo un pratico cassetto anteriore da 7 litri. Non mancano le soluzioni per la connettività, con due prese USB-C all'anteriore e due al posteriore, oltre al caricabatterie a induzione per smartphone, di serie su tutte le versioni.

Un'auto per tutta la famiglia

Symbioz è stata pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, che cercano un'auto versatile, confortevole e ricca di tecnologia. La sua capacità di adattarsi a diversi scenari d'uso, unita a un design curato nei minimi dettagli, la rende una scelta ideale per chi desidera un veicolo pratico ma al tempo stesso raffinato.

La possibilità di modulare lo spazio interno, l'ampio bagagliaio, i materiali di alta qualità e le soluzioni tecnologiche innovative come il tetto Solarbay sono solo alcuni dei motivi per cui Symbioz si distingue nel panorama delle auto familiari. Renault ha creato un'auto che è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un vero e proprio spazio vitale su quattro ruote, perfetto per chi ama vivere ogni viaggio al massimo del comfort.