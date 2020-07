“Safe the Date”: Mopar, FCA e FCA Bank insieme per una promozione imperdibile

Gli italiani si stanno preparando per le vacanze e per ripartire in totale serenità il marchio Mopar® promuove l’iniziativa multibrand “Safe the Date”, in collaborazione con i marchi dei veicoli FCA e FCA Bank. Valida dal 20 al 25 luglio, l’offerta consente di igienizzare l’abitacolo e l’impianto climatizzatore del proprio veicolo a soli 19,90€ (IVA e manodopera incluse) e, al tempo stesso, di beneficiare di un bonus straordinario per l’acquisto di una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep o di un nuovo veicolo commerciale Fiat Professional. Il tutto reso ancora più interessante da un esclusivo finanziamento di FCA Bank che prevede il 5% di anticipo (0 in caso di veicoli commerciali) e la prima rata al prossimo anno, offrendo così una maggiore serenità per il futuro. Promossa attraverso una campagna di comunicazione ideata dall’agenzia creativa Publicis, l’iniziativa “Safe the Date” si prefigge quindi l’obiettivo di rispondere al crescente desiderio dei clienti di un mezzo di trasporto sicuro, anche dal punto di vista igienico, offrendo la possibilità di igienizzarlo ad un prezzo realmente vantaggioso; e, se di interesse del cliente, contestualmente rinnovare la propria vettura, potendo sfruttare una promozione particolarmente conveniente e limitata nel tempo.

Mopar® assicura un veicolo igienizzato

Con “Safe the Date” è quindi possibile eseguire un trattamento di igienizzazione del veicolo a soli 19,90 € (IVA e manodopera incluse). Si tratta di un’operazione importante poiché germi, funghi e batteri possono accumularsi all’interno del sistema di climatizzazione, rendendo malsana l’aria all’interno dell’abitacolo, e che dovrebbe essere fatta ad ogni tagliando, ogni 15.000 km o almeno una volta all’anno, soprattutto se a bordo ci sono bambini, anziani o soggetti a rischio. Il trattamento prevede l’igienizzazione delle superfici all’interno dell’abitacolo e l'utilizzo di un evaporatore per la pulizia dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC).

In aggiunta, il cliente può anche richiedere l’installazione del nuovo filtro abitacolo ad alte prestazioni della gamma PRIME by Mopar®. Grazie a uno speciale trattamento biologico ai polifenoli, il filtro PRIME, riesce a neutralizzare fino al 96% di allergeni, assorbire gas nocivi e polveri sottili (PM 2.5) e bloccare la crescita di muffe e batteri per più del 98%. In questo modo, è possibile assicurare una protezione efficace e completa per tutte le persone a bordo.

A ciascuno il bonus specifico per mettersi subito “al volante del proprio futuro”

In un contesto difficile come quello attuale, FCA mette in atto azioni concrete per supportare tutti i cittadini che stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth. E in questo ambito rientra l’iniziativa “Safe the Date” che, dal 20 al 25 luglio, consentirà di scaricare un coupon promozionale per l’acquisto di una vettura del Gruppo in pronta consegna o un di veicolo commerciale condizioni particolarmente vantaggiose. Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi ed è valido sino al 10 agosto per Fiat, Abarth, Lancia, Jeep e Alfa mentre è prolungato sino al 31 agosto per i veicoli commerciali e, in caso di finanziamento con FCA Bank, prevede che la prima rata sia nel 2021. In dettaglio, collegandosi al sito Alfa Romeo è possibile scaricare i coupon con importi fissi per ogni modello: dagli 8.500€ per Stelvio MY20 o Giulietta (solo in caso di finanziamento FCA Bank) ai 7.000€ di Giulia MY20. Stesse condizioni vantaggiose per gli appassionati dei SUV Jeep che, grazie all’iniziativa “Safe the Date”, potranno beneficiare di un bonus dai 5.000€ per Renegade ai 20.000€ per l’acquisto di Grand Cherokee. Sul sito di Fiat sono invece disponibili i coupon per l’intera gamma che per Panda arriva ad un importo di 4.000€ (lo stesso per Lancia Ypsilon) mentre per la 500L raggiungono i 6.500€ e sono garantiti solo in caso di finanziamento FCA Bank. Il bonus riservato ai fan dello Scorpione per l’acquisto di una Abarth 595 vale 3.000€ senza clausole legate a finanziamenti. Infine, i coupon di “Safe the Date” assicurano vantaggi anche sull’acquisto dei veicoli di Fiat Professional: infatti, i bonus consentono uno sconto dal 18% su Panda Van al 36% su Ducato Merci con anticipo zero, primo canone a gennaio 2021.

Un esclusivo finanziamento firmato FCA Bank

In occasione del “Safe the Date” di Mopar®, FCA Bank propone un esclusivo finanziamento che prevede da parte del cliente un anticipo minimo del 5% e il pagamento della 1° rata a giugno 2021 sulle principali promozioni del mese per tutti i brand automobilistici del gruppo FCA (Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep) mentre per i veicoli Fiat Professional anticipo zero e 1° canone a gennaio 2021. Durante i giorni del "Safe the Date" Mopar®, dal 20 al 25 luglio, il cliente potrà scaricare il coupon e usufruire dell’iniziativa dedicata.