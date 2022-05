Salone del Libro: Leasys Rent è mobility partner della XXXIV edizione

La mobilità sostenibile targata Leasys Rent dà un passaggio alla cultura, direzione Salone Internazionale del Libro di Torino.

La società, specializzata in soluzioni di noleggio e abbonamento all’auto, è mobility partner della più importante rassegna editoriale italiana, ospitata a Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio, in occasione della sua XXXIV edizione: “Cuori Selvaggi”.

In virtù della partnership, Leasys Rent supporta il team organizzativo dell’evento fornendo delle Fiat 500 elettriche della propria flotta, che si faranno ambasciatrici di un modo di muoversi più rispettoso dell’ambiente. Inoltre tutti gli espositori del Salone potranno beneficiare di una riduzione del 30% sui noleggi di veicoli elettrici (BEV) e plug-in hybrid (PHEV) di Leasys Rent. Nei giorni del Salone sarà attivo anche uno sconto del 15%, valido per tutti i visitatori, sui noleggi con ritiro presso i Leasys Mobility Store di Torino e Milano, oltre a una riduzione sul biglietto d’ingresso per i clienti Leasys Rent.