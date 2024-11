Skoda Auto: utile operativo in crescita del 34,8% e record di vendite nel 2024

Skoda Auto continua a rafforzare la sua posizione nel panorama automobilistico europeo e globale, chiudendo i primi tre trimestri del 2024 con risultati finanziari in crescita.

Le consegne ai clienti hanno raggiunto 671.300 veicoli, segnando un aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il terzo trimestre ha contribuito significativamente a questo trend, con 222.700 veicoli consegnati, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente.

I ricavi dell'azienda sono aumentati del 3,8%, raggiungendo i 20,4 miliardi di euro, mentre l'utile operativo ha registrato un incremento impressionante del 34,8%, arrivando a 1,7 miliardi di euro. Questo ha permesso a Škoda di mantenere un ritorno sulle vendite (RoS) stabile all'8,3%, superiore al 6,4% dello scorso anno. Tali risultati dimostrano la capacità dell'azienda di ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e sfruttare sinergie interne al Brand Group Core del Gruppo Volkswagen.

L'Enyaq, il SUV 100% elettrico di punta, si è affermato come uno dei BEV più venduti in Europa, dominando il mercato tedesco a settembre e contribuendo significativamente ai risultati complessivi. Škoda ha inoltre consolidato la sua posizione come quarto marchio più venduto in Europa, dimostrando una strategia vincente sia nel segmento privato che in quello delle flotte aziendali.

Le vendite in mercati chiave come Germania, Turchia, Regno Unito, Polonia e Francia hanno mostrato un trend positivo, con la Germania che si conferma il principale mercato, registrando una crescita del 21,4% su base annua. Questo progresso è supportato dalla gamma più giovane nella storia del brand, che include modelli popolari come Octavia e Fabia, rispettivamente in crescita del 13,7% e del 21,3%.

La strategia di Skoda per il futuro si concentra sull'espansione della gamma elettrica, evidenziata dal recente lancio dell'Elroq, un SUV compatto che ha raccolto subito un grande interesse. La spinta verso l'internazionalizzazione sarà ulteriormente sostenuta con l'arrivo del Kylaq in India, pensato per competere nel segmento sotto i 4 metri e realizzato con componenti locali.