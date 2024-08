Skoda Superb Sportline: l' unione perfetta tra eleganza e sportività

La Skoda Superb Sportline rappresenta la sintesi perfetta tra eleganza e dinamismo, distinguendosi come la variante più sportiva della nuova generazione Superb.

Il primo impatto visivo lascia subito intuire la sua anima grintosa: i cerchi da 18 pollici in antracite lucido e gli accenti neri che decorano la carrozzeria donano un tocco di esclusività e potenza. Gli elementi distintivi includono anche i badge Sportline ridisegnati sui parafanghi anteriori e dettagli esterni in nero lucido, come la cornice della calandra, i telai dei finestrini e le calotte degli specchietti retrovisori.

Il carattere atletico della Superb Sportline è ulteriormente sottolineato dalle opzioni disponibili per gli interni, che uniscono comfort e sportività in due varianti distinte. La versione di serie presenta sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e lunghezza dei cuscini regolabile manualmente, mentre la Design Selection Suite Sport, opzionale, offre sedili certificati AGR con funzioni avanzate di ergonomia, memoria, ventilazione e massaggio. Entrambe le soluzioni si avvalgono di materiali pregiati, come la pelle scamosciata e la pelle traforata, per un’esperienza di guida estremamente confortevole.

Non solo estetica, ma anche sostanza: la nuova Skoda Superb Sportline è dotata di un telaio sportivo ribassato di 15 mm e di sterzo progressivo, garantendo una guida agile e reattiva. La tecnologia non è da meno, con i fari a LED Matrix e le luci posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici di serie, a cui si aggiungono il Virtual Cockpit da 10 pollici e uno schermo di infotainment da 13 pollici, entrambi con grafiche esclusive per la versione Sportline.

In arrivo in Italia nel corso dell’autunno, la Skoda Superb Sportline promette di diventare un punto di riferimento nel segmento delle berline sportive, unendo prestazioni elevate a un comfort superiore. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su prezzi e dotazioni, che saranno comunicati a breve.