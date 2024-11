Smart EQ fortwo usato certificato: l’occasione da non perdere con la campagna “Ancora two?”

Per chi ha sempre desiderato una smart EQ fortwo, arriva un’opportunità unica: Mercedes-Benz Italia ha lanciato la campagna “Ancora two?” per offrire l’iconica city car elettrica in versione usata certificata.

Si tratta dell’ultima chiamata per un modello che ha conquistato il cuore degli automobilisti urbani, ora disponibile in un numero limitato di esemplari certificati e garantiti dalla Stella.

Grazie al programma di usato garantito di Mercedes-Benz, è possibile acquistare una smart EQ fortwo con condizioni finanziarie vantaggiose. Per esempio, una smart EQ fortwo pulse 4,6 kW è acquistabile con un anticipo di soli 1.290 euro, 47 rate mensili da 129 euro, una garanzia di 36 mesi e una maxi rata finale di 8.300 euro. Questa offerta, valida fino al 31 dicembre 2024, è stata pensata per chi desidera una soluzione di mobilità urbana affidabile e certificata, senza rinunciare allo stile distintivo e alla praticità di smart EQ fortwo.

Il claim della campagna, “Ancora two? Ma non dovevamo vederci più?”, è evocativo e celebra il ritorno di questo modello grazie alla garanzia di qualità Mercedes-Benz sull’usato. Con il finanziamento Mercedes-Benz Financial, chi sceglie una smart EQ fortwo usata certificata può contare su un acquisto trasparente e sicuro, supportato da una garanzia che assicura serenità per i successivi tre anni. “Offriamo così un acquisto affidabile e trasparente,” sottolinea Giuseppe Vario, Responsabile Usato di Mercedes-Benz Italia, “con prodotti garantiti e certificati dal nostro programma di usato.”

Con la campagna “Ancora two?” Mercedes-Benz conferma il suo impegno nel promuovere la mobilità sostenibile e l’usato certificato di qualità, offrendo un’ultima occasione ai fan della city car per eccellenza.