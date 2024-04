Smart in attesa di un partner per la #2 arrivano le #1 Pure e Pure+

Il futuro della mobilità urbana si tinge di novità con le ultime dichiarazioni di Lucio Tropea, CEO di Smart Italia,

che durante una recente conferenza stampa ha delineato i nuovi orizzonti del marchio. L'attenzione si concentra sull'imminente arrivo delle versioni Pure e Pure+ della Smart #1, destinate a rivoluzionare il concetto di mobilità urbana elettrica grazie a una combinazione vincente di design innovativo, prestazioni ottimizzate e sostenibilità ambientale.

L'Espansione della Gamma #1

Con un occhio sempre attento all'evoluzione delle esigenze dei consumatori, Smart introduce le varianti entry level Pure e Pure+ della #1, modelli che promettono di rendere l'accesso alla mobilità elettrica ancora più conveniente e attrattivo. Queste versioni, dotate di incentivi governativi, saranno disponibili per l'ordine già dall'estate, con le prime consegne previste all'inizio di settembre. Un'iniziativa che non solo conferma l'impegno di Smart verso un futuro più verde ma mira anche a consolidare la sua presenza sul mercato italiano, dove la mobilità elettrica sta guadagnando terreno.

Il futuro #2 e #5

Mentre la Smart #1 si prepara a conquistare le strade italiane, l'attenzione si sposta anche verso il futuro del marchio, con Tropea che ha svelato dettagli sui prossimi modelli #2 e #5. Il modello #5, il cui velo sarà tolto a Pechino a fine mese, rappresenta un'ulteriore espansione della gamma globale di Smart. D'altra parte, l'erede della ForTwo, denominata #2, è ancora avvolta nel mistero, con il gruppo che cerca un partner per realizzare un veicolo che rimanga entro la soglia dimensionale dei 2,7 metri senza compromettere l'obiettivo di raggiungere le 5 stelle Euro NCAP.

Un occhio al passato, uno al futuro

Con oltre 600.000 ForTwo vendute in Italia, di cui il 60% ancora in circolazione, il successo del marchio nel Belpaese è innegabile. La sfida ora è ripetere questo successo nel futuro, mantenendo le dimensioni compatte caratteristiche del marchio ma innovando in termini di sostenibilità e sicurezza. Tropea sottolinea l'importanza di non considerare l'opzione quadriciclo per il #2, ribadendo l'intenzione di Smart di continuare a produrre automobili all'avanguardia e sicure.

Con le novità annunciate da Lucio Tropea, Smart si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della mobilità urbana. Le versioni Pure e Pure+ della #1 rappresentano solo l'inizio di un percorso che vedrà il marchio impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle sfide del futuro. L'attesa per i modelli #2 e #5 aggiunge ulteriore entusiasmo intorno alle prossime mosse di Smart, un marchio che ha sempre saputo combinare praticità, stile e rispetto per l'ambiente.