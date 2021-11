Smart Italia lancia la vendita diretta con agenti sul territorio

smart Italia srl, che gestirà sul mercato italiano i nuovi prodotti frutto della joint venture tra Daimler AG e il Gruppo Geely, ha infatti posto le basi della prima rete di agenti di vendita realizzata da una casa automobilistica in Italia.

La prima elettrica, la prima condivisa, la prima ad abbandonare il motore endotermico per una scelta 100% zero emissioni locali: smart è oggi anche il primo brand automobilistico ad inaugurare una nuova era nel campo delle vendite, attraverso un network di agenti sul territorio che pone le basi per un modello di vendita diretta e omnichannel, con una rete di shop in shop all’interno delle concessionarie Mercedes.

“Siamo pronti, insieme ai 27 migliori imprenditori della distribuzione auto e alla loro squadra. Pronti a servire i clienti con la straordinaria dedizione che solo i marchi premium sanno garantire”, ha dichiarato Lucio Tropea CEO di smart Italia srl, la società che dall’autunno del prossimo anno lancerà in Italia il primo prodotto della joint venture tra Daimler e Geely. “Una struttura piccola e veloce che permette di concentrare tutti gli sforzi sul cliente offrendo totale trasparenza e libertà nelle modalità di acquisto: tradizionale, mista, online.”

Un grande vantaggio per i clienti, che potranno contare su prezzi uguali su tutto il territorio, offerte e promozioni identiche e sempre visibili, online e non.

“Il modello di vendita con cui la futura generazione smart si presenterà sul mercato rappresenta una vera innovazione per il comparto automobilistico”, ha sottolineato Francesco Bonera, VP dell’associazione europea degli agenti smart. “Garantisce la sostenibilità del modello distributivo per noi imprenditori, grazie ad un format ‘shop in shop’ estremamente razionale ed efficiente e ad un processo di vendita più rapido e certo. Possiamo così concentrare le risorse sulle componenti dove la nostra capacità imprenditoriale tradizionalmente ha saputo dare il meglio: l’assistenza ai clienti nel processo di acquisto e riacquisto dell’usato in permuta.”