Smart svela la #5: l'evoluzione del SUV elettrico premium con 740 km di autonomia

Con l'anteprima mondiale della smart #5 a Byron Bay, Australia, smart ha compiuto un nuovo passo nel futuro della mobilità sostenibile, introducendo il primo SUV premium di medie dimensioni nella sua gamma.

Questo modello segna un'importante espansione dell'offerta di smart nel segmento dei veicoli elettrici, affermandosi come leader nella transizione verso una mobilità sempre più efficiente e tecnologicamente avanzata.

La smart #5 rappresenta il terzo modello della nuova generazione di veicoli completamente elettrici del marchio, arricchendo una gamma già composta dalla smart #1 e #3. Con il lancio di questo veicolo, smart continua a rispondere alle crescenti esigenze di una clientela diversificata, offrendo soluzioni di mobilità che si adattano perfettamente a vari stili di vita.

Disegnata da Mercedes-Benz, la smart #5 si distingue per un'estetica elegante e moderna, integrando elementi di design iconici come il tetto panoramico sospeso e le porte senza cornice. Con una lunghezza complessiva di 4.705 mm e un passo di 2.900 mm, il nuovo SUV promette ampi spazi interni senza compromettere la manovrabilità tipica delle smart.

I dettagli esterni, come i gruppi ottici a sviluppo orizzontale e gli specchietti bicolore, conferiscono alla smart #5 un aspetto sofisticato e al contempo dinamico. La versione Summit Edition, in particolare, enfatizza la multifunzionalità e la praticità, con dotazioni esclusive come il gancio di traino elettrico, le protezioni per il sottoscocca e un sistema di portapacchi che ne esalta la versatilità.

Entrando nell'abitacolo della smart #5, si viene accolti da un ambiente di lusso, dove comfort e tecnologia si fondono per offrire un'esperienza di guida senza precedenti. I sedili "zero-gravity", reclinabili fino a 121 gradi e rivestiti in pelle, offrono un comfort eccezionale, con funzioni avanzate come i curtain airbag a V e le cinture di sicurezza integrate nello schienale.

L'attenzione ai dettagli si estende ai sedili posteriori, dove il rivestimento in pelle riscaldabile e la regolazione dello schienale garantiscono un comfort di prima classe. L'ampio spazio per la testa, le luci LED per la lettura e le opzioni per aumentare lo spazio per le gambe rendono ogni viaggio un'esperienza di lusso. Le finiture in legno di quercia e gli elementi di design curvi completano un ambiente che riflette il carattere premium della smart #5.

Al centro della smart #5 si trova un avanzato sistema di interfaccia uomo-macchina (HMI), progettato per offrire un'interazione intuitiva e fluida. Il display head-up a realtà aumentata da 25,6 pollici, insieme al quadro strumenti LCD Ultra HD da 10,3 pollici e ai due display AMOLED 2.5K da 13 pollici, rappresentano lo stato dell'arte in termini di tecnologia di bordo.

Un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, in grado di rispondere a quasi ogni domanda, permette al conducente di gestire funzioni come chiamate, musica, navigazione e controllo del veicolo semplicemente con la voce. Il nuovo avatar, un leone di nome Leo, guida gli utenti attraverso i comandi, garantendo un'esperienza interattiva e personalizzata.

Il processore avanzato AMD V2000 gestisce con efficienza l'interfaccia utente, assicurando una risposta rapida e un'esperienza visiva coinvolgente grazie all'integrazione del motore Unreal. Questo rende la smart #5 non solo un veicolo altamente performante, ma anche un esempio di come la tecnologia possa migliorare la qualità della vita a bordo.

La piattaforma da 800 volt della smart #5 porta l'efficienza a nuovi livelli, permettendo una ricarica ultra-rapida che consente di raggiungere il 70% della capacità in soli 15 minuti. Con un'autonomia superiore ai 740 km, la smart #5 è ideale sia per la guida quotidiana che per i lunghi viaggi.

Le diverse modalità di guida, che includono opzioni per terreni difficili come sabbia, neve, fango e rocce, rendono la smart #5 estremamente versatile, adattandosi a ogni situazione e offrendo un'esperienza di guida sicura e confortevole in qualsiasi condizione.

smart ha stretto nuove collaborazioni strategiche per arricchire l'esperienza offerta dalla smart #5. Tra queste spiccano le partnership con Trek e HEIMPLANET, che hanno sviluppato prodotti esclusivi ispirati al concetto di "premium outdoor". Inoltre, la collaborazione con Sennheiser ha portato all'integrazione di un sistema audio avanzato, capace di offrire un'esperienza sonora immersiva che coinvolge sia il conducente che i passeggeri.

Con la smart #5, smart si afferma definitivamente come un brand con una gamma completa di prodotti nel segmento premium dei SUV di medie dimensioni. Questo nuovo modello, che sarà disponibile in Europa a partire dall'inizio del prossimo anno, rappresenta un importante passo avanti nella rivoluzione della mobilità elettrica, combinando design innovativo, tecnologia all'avanguardia e un'esperienza di guida senza compromessi.