Nuovo Renault Rafale: un abitacolo che unisce innovazione e comfort

Nuovo Renault Rafale si distingue per un design interno che unisce raffinatezza, comfort e tecnologia.

L’abitacolo, progettato per valorizzare il piacere di guida senza trascurare i passeggeri, introduce materiali innovativi e dettagli esclusivi.

Solarbay: il tetto opacizzante innovativo

Tra le principali novità spicca il tetto panoramico Solarbay, realizzato con la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Questo tetto permette di alternare trasparenza e opacità grazie a segmenti indipendenti controllabili vocalmente o tramite pulsanti.

Sedili sportivi e sostenibili

I sedili, dotati di rinforzi laterali per un migliore sostegno in curva, sono rivestiti in Alcantara riciclata al 61%, confermando l’impegno di Renault verso la sostenibilità. Nella versione Esprit Alpine, il logo luminoso e le cuciture tricolori aggiungono un tocco di esclusività.

Materiali naturali e innovativi

Renault introduce materiali come l’ardesia e il sughero nell’abitacolo di Rafale. Nella versione Esprit Alpine, l’ardesia richiama il mondo delle Alpi, mentre nella versione Techno, il sughero nero riveste la plancia, offrendo leggerezza e qualità estetica.

Comfort e abitabilità

Con un passo di 2,74 m, l’abitacolo garantisce ampio spazio sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori, offrendo 302 mm di raggio alle ginocchia e 880 mm di altezza al padiglione nella seconda fila. Il bagagliaio, con 530 litri di capacità, conferma la praticità del SUV coupé.