Renault Scenic E-Tech Electric: il piacere del viaggio in famiglia diventa sostenibile e tecnologico

Renault presenta Scenic E-Tech Electric, un’auto familiare totalmente elettrica capace di cambiare radicalmente il concetto di viaggio in auto per famiglie moderne e dinamiche.

Pensata per rispondere alle esigenze di una famiglia giovane e attiva, con figli adolescenti pronti a vivere esperienze nuove, Scenic offre una sorprendente autonomia superiore ai 600 km in ciclo WLTP, perfetta per un weekend lungo come quello tra Roma e Milano.

Proprio un viaggio come questo è stato vissuto da Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, insieme alla sua famiglia. Appena si sono avvicinati alla Scenic, sono stati accolti dal suggestivo suono di benvenuto composto da Jean Michel Jarre, celebre pioniere della musica elettronica. L’esperienza sensoriale continua all’interno, dove gli adolescenti, spesso alti e alla ricerca di comfort, trovano ben 28 centimetri di spazio per le ginocchia sui sedili posteriori, garanzia di un viaggio comodo e rilassante.

La Scenic pensa anche alla praticità: il bagagliaio da 545 litri permette di portare con sé tutto l’occorrente per una breve vacanza senza rinunciare a nulla. Ma l'innovazione più sorprendente è certamente il tetto Solarbay, sviluppato in partnership con Saint Gobain. Questa straordinaria tecnologia consente di regolare separatamente la trasparenza del vetro diviso in quattro segmenti. Così, mentre i ragazzi giocano al tablet nella parte opacizzata del tetto, mamma e papà possono godersi la vista del cielo.

Il viaggio si trasforma in un'avventura divertente e dinamica grazie ai 220 CV del motore elettrico, caratterizzato da una coppia immediata che rende piacevole e coinvolgente la guida. Inoltre, l’infotainment è di ultima generazione, con oltre 50 applicazioni Google integrate per ascoltare musica, seguire notizie e pianificare percorsi con la massima facilità.

Ma la Scenic E-Tech Electric guarda anche alla sicurezza con oltre 30 sistemi avanzati di assistenza alla guida e un innovativo trainer virtuale che, grazie all’intelligenza artificiale, analizza il comportamento di guida e fornisce consigli personalizzati per migliorare le performance e aumentare la sicurezza su strada. Una funzione educativa utile anche ai giovani passeggeri, che apprendono l’importanza di una guida sicura fin da subito.

Infine, Renault Scenic si distingue per il suo forte impegno ambientale: è infatti la prima vettura Renault costruita con il 24% di materiali riciclati ed è riciclabile al 90%, incarnando pienamente l’attenzione del marchio francese verso la sostenibilità.

Con Scenic E-Tech Electric, Renault porta il piacere del viaggio in famiglia ad un livello superiore, combinando comfort, prestazioni e un forte rispetto per l’ambiente.