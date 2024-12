Stellantis celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità con il programma Autonomy

Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza e l’inclusione.

Stellantis, con una comunità composta da 170 nazionalità in sei regioni del mondo, abbraccia pienamente questi valori e rinnova il suo impegno verso la diversità attraverso il programma Autonomy, dedicato a facilitare la mobilità per le persone con disabilità.

In occasione di questa giornata, Stellantis ha ideato un programma europeo di attività, volto a sensibilizzare i dipendenti e a sottolineare l’importanza dell’inclusione, puntando su iniziative innovative e significative.

Un programma di sensibilizzazione per abbattere le barriere

Le attività di Stellantis per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità sono iniziate con la diffusione di due video globali: Un video istituzionale, dove dipendenti di Stellantis condividono riflessioni personali sul valore dell’inclusione e invitano a superare le barriere e i pregiudizi. Un video teaser, basato sul concetto di “make no differences”, che promuove l’idea di agire nel quotidiano per creare un mondo più inclusivo.

Il programma prosegue il 6 dicembre, con un’attività interattiva dedicata ai dipendenti: un set di carte digitali che aiuteranno a esplorare i vari tipi di disabilità, visibili e invisibili, ampliando la consapevolezza e il riconoscimento delle diversità.

Dalla metà di dicembre, Stellantis presenterà i D&I Talks, incontri ispirati al format dei TED Talks, dove tre dipendenti da diverse parti d’Europa condivideranno le proprie storie personali sulla disabilità, rompendo il tabù che spesso circonda questo tema.

Il ruolo centrale di Autonomy

Le iniziative temporanee si affiancano all’impegno costante di Stellantis attraverso il programma Autonomy, attivo da oltre vent’anni e oggi esteso a tutti i Marchi e paesi europei in cui l’azienda opera. Autonomy rappresenta una soluzione concreta per migliorare la mobilità delle persone con disabilità, offrendo loro la libertà di muoversi su tutta la gamma di veicoli Stellantis.

In Italia, Autonomy conta su 15 Centri di Mobilità specializzati, che offrono servizi gratuiti come: Valutazione delle capacità motorie tramite simulatori di guida, con il supporto di fisioterapisti e tecnici specializzati.Assistenza per il conseguimento della patente speciale, con la possibilità di ottenere un attestato da presentare alla commissione medica dell’ASL. Test di guida su veicoli adattati, con istruttori qualificati che aiutano le persone a familiarizzare con gli ausili.

Un elemento distintivo dei Centri è l’utilizzo del Valutatore delle Capacità Residue (VCR 2023), una tecnologia avanzata che analizza la forza, la rapidità dei movimenti, i tempi di reazione e le capacità sensoriali e cognitive, garantendo un’esperienza sicura e personalizzata per ciascun utente.

Innovazione e inclusione: il futuro di Autonomy

A partire dal 2022, Stellantis ha esteso il programma Autonomy a tutti i suoi Marchi e mercati europei, rendendolo un punto di riferimento per la mobilità inclusiva. Oltre alla consulenza tecnica e medica, l’iniziativa promuove soluzioni di guida adattata che soddisfano le esigenze di un’ampia gamma di disabilità, contribuendo a rendere l’auto un mezzo accessibile a tutti.

Grazie a collaborazioni con associazioni, esperti del settore e testimonial, Stellantis continua a innovare per abbattere le barriere e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Un impegno che guarda oltre la Giornata Internazionale

Stellantis non si limita a celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con iniziative simboliche, ma ne fa un’occasione per rafforzare un impegno quotidiano. Attraverso il programma Autonomy e una comunicazione basata sulla sensibilizzazione, l’azienda punta a costruire un futuro più inclusivo, dove la mobilità sia un diritto per tutti.

Con una visione che unisce innovazione tecnologica e valori sociali, Stellantis dimostra come la diversità possa essere un motore di crescita, non solo per l’azienda, ma per l’intera società.