Stellantis, cresce del 5,9% rispetto all’anno precedente sul mercato EU29

In un settore ancora segnato da sconvolgimenti e trasformazioni senza precedenti, con una concorrenza sempre più agguerrita e con l’ingresso di nuovi operatori,

Stellantis nel 2023 registra una crescita significativa delle vendite pari al 5,9% in Europa in tutti i segmenti e per tutte le propulsioni. Stellantis ha concluso l’anno al secondo posto nelle vendite del mercato europeo, forte di una quota di mercato del 18,4% su base annua. Il dominio di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali (CV), con una quota di mercato costantemente superiore al 30%, supporta la business unit Stellantis Pro One nella sua leadership di settore.

Sono stati ottenuti notevoli risultati nei principali mercati europei, con vendite (PC+CV) in crescita rispetto allo scorso anno: +2,2% in Francia, +5% in Germania, +10,6% in Italia, +3,5% in Spagna, +16,8% nel Regno Unito. I risultati sono stati positivi anche nel resto d’Europa, con una crescita importante anche in Belux, Irlanda, Portogallo e Svizzera. Nel complesso, Francia, Italia e Portogallo primeggiano nelle vendite a livello complessivo, mentre Francia, Portogallo e Spagna nelle vendite nel mercato elettrificato.

Nel mercato dei BEV, Stellantis sta crescendo rapidamente, registrando un aumento del 14% rispetto al 2022, conquistando una quota di mercato del 14,2% in Europa e primeggiando in vari segmenti BEV. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono in costante aumento su base trimestrale, consentendo a Stellantis di conquistare un meritato podio nella classifica delle vendite in Europa. Modelli come Fiat 500e, Opel Corsa elettrica, Peugeot e-208, Jeep Avenger e l’intera gamma di veicoli commerciali BEV Pro One (quota di mercato del 38,6%) hanno consentito all’Azienda di migliorare i propri risultati.

Nell’UE29, i risultati complessivi indicano una transizione positiva dal 2023 al nuovo anno, rispecchiando la tendenza generale dei principali paesi europei. In qualità di produttore automobilistico leader in Francia, Stellantis eccelle nel mercato dei veicoli elettrificati, raggiungendo una importante quota del 27,4%, in significativa crescita rispetto al 2022 e superando di 4 punti il suo principale concorrente nel mercato dei BEV. In Italia, Stellantis è emersa come leader assoluto del mercato, concludendo il 2023 con una quota del 45,5% nel settore dei veicoli commerciali. L’Azienda sta rafforzando la sua leadership nella transizione energetica: un veicolo elettrificato su quattro e la metà dei veicoli commerciali elettrici sono a marchio Stellantis. I risultati positivi arrivano anche dalla Germania, dove Stellantis ha consolidato la sua posizione di seconda azienda automobilistica. L’Opel Corsa continua a essere il veicolo più venduto nel segmento B per il terzo anno consecutivo, raggiungendo il livello più alto di immatricolazioni dal 2016. Inoltre, Stellantis è in testa al mercato dei veicoli commerciali per il quarto mese consecutivo.

I successi dell’Azienda si confermano anche in Spagna, dove Stellantis è leader nel mercato dei veicoli elettrificati e si è assicurata le prime posizioni nelle vendite di CV ibridi plug-in e 100% elettrici. Nel Regno Unito, Stellantis è in crescita su base annua e Vauxhall è il terzo brand più venduto nel mercato dei furgoni; è inoltre leader nel settore dei veicoli elettrici, grazie al Vivaro Electric. Corsa e Mokka Electric dominano, rispettivamente, nel mercato delle compatte e delle vetture B-SUV elettriche più vendute.

Con il lancio di diversi nuovi modelli nel 2024, Stellantis è sulla buona strada per raddoppiare la sua offerta di modelli completamente elettrici in Europa entro la fine dell’anno. Fedele al suo piano strategico Dare Forward 2030 l’Azienda continua a impegnarsi per l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore per i suoi stakeholder.