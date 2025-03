Stellantis in crescita a febbraio: quota record in europa e leadership tra le elettriche

Nel panorama automobilistico europeo, febbraio 2025 si chiude con un risultato di particolare rilievo per Stellantis.

Il gruppo ottiene infatti la quota di mercato più alta degli ultimi dodici mesi, arrivando al 18,1% sul totale dei veicoli venduti nell’area UE29, un punto percentuale in più rispetto a gennaio. Un segnale chiaro di consolidamento strategico, che rafforza la posizione di Stellantis come secondo costruttore europeo per volumi.

Decisiva, in questa crescita, è la performance nel comparto delle vetture elettriche. Dopo i segnali positivi già registrati a gennaio, febbraio sancisce un’accelerazione significativa: 14,1% di quota di mercato BEV, che permette al gruppo di mantenere la leadership in mercati chiave come Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Un risultato ottenuto anche grazie al successo immediato della nuova Citroën ë-C3, che conquista da subito la vetta delle classifiche di vendita sia in patria che in Italia, a testimonianza della risposta entusiasta del pubblico verso le proposte di mobilità accessibile e sostenibile.

Nel segmento delle vetture ibride, Stellantis compie un ulteriore balzo in avanti e si colloca al primo posto in Europa, con una quota del 16,8% a febbraio, in leggera crescita rispetto al dato YTD. La diversificazione dell’offerta elettrificata si conferma una leva competitiva decisiva nel contesto attuale.

Tra i veicoli commerciali leggeri, la supremazia di Stellantis Pro One è ancora più netta. I brand europei del gruppo – FIAT Professional, Citroën, Opel/Vauxhall e Peugeot – dominano il settore con una quota che sale al 32%, rispetto al 29,5% di gennaio. Spiccano i risultati in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, dove il gruppo non solo mantiene la leadership ma, nel caso del Portogallo, raggiunge addirittura una quota straordinaria del 65,1%. Stellantis Pro One guida anche il comparto elettrico dei veicoli commerciali, con un market share del 34,1% a febbraio e una media YTD del 32,4%: un veicolo commerciale elettrico su tre venduto in Europa è targato Stellantis.

Il mese di febbraio ha offerto anche numerose soddisfazioni in ambito passenger car. In Italia, Stellantis continua a dominare il mercato con FIAT Pandina al primo posto assoluto, mentre Jeep Avenger prosegue la sua corsa al vertice tra i SUV. L’Alfa Romeo Junior si impone come leader nel segmento B premium, segnando un ritorno in grande stile del marchio nel cuore del mercato europeo. L’ascesa della nuova Citroën C3 è un altro punto a favore della strategia del gruppo: il modello è già sul podio del mercato totale e primo fra quelli con motore a benzina.

In Francia, la forza del marchio Peugeot è ribadita dal primo posto della Peugeot 2008 e dal secondo della Peugeot 3008nella classifica dei SUV. Un risultato che si somma alla leadership generale di Stellantis nel Paese, così come in Italia e Portogallo, a conferma di una presenza sempre più solida nei mercati core.

Commentando i risultati, Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, ha dichiarato: “La quota del 18,1% registrata nel mercato europeo alla fine di febbraio è il nostro miglior risultato raggiunto negli ultimi 12 mesi, significativamente superiore al trend dell'ultimo trimestre del 2024, che si era attestato al 15,4%. Questa continuità di risultati deriva dalla nostra resilienza nell'affrontare le incertezze del settore, ma soprattutto dal grande lavoro di squadra svolto insieme da Marchi e Mercati, che mettono insieme le loro competenze per rispondere in modo proattivo alle esigenze dei nostri clienti.”

Le prospettive per i prossimi mesi sono positive, anche grazie al lancio imminente della FIAT Grande Panda, un modello chiamato a rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo nel segmento B e ad ampliare l’offerta elettrificata in un momento cruciale per la transizione energetica.

Dopo cinque trimestri complessi, Stellantis dimostra di saper rimettere in moto la crescita grazie a una strategia multicanale, alla centralità dell’elettrificazione e a un portafoglio prodotti capace di rispondere con precisione alle evoluzioni della domanda europea.