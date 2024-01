Stellantis introduce il cockpit virtuale

Stellantis, primo nel suo genere, introduce il cockpit virtuale come componente chiave. Un’innovazione, che accelera fino a 100 volte i cicli di sviluppo dell’azienda, velocizzando anche l’offerta di infotainment.

La nuova piattaforma si avvale del QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, che per il momento è in accesso anticipato su AWS Marketplace nella gamma di strumenti basati sul cloud QNX Accelerate. Stellantis è ora in grado di generare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un’auto, facendoli funzionare proprio come in un veicolo reale, ma senza che sianecessario modificare il software principale che li gestisce, riducendo, in alcuni casi, a sole 24 ore ciò che prima avrebbe richiesto mesi di sviluppo. Con l’adozione di un approccio software-driven e utilizzando QNX Hypervisor nel cloud, Stellantis può velocizzare le sessioni di feedback con i clienti e, con minimo sforzo, replicare l’esperienza all’interno dell’abitacolo di uno specifico modello e di un determinato brand, apportando modifiche in tempo reale in modo da rendere ottimale l’esperienza del guidatore.

Questa capacità di feedback in tempo reale, supportata da un sistema di accesso a bassa latenza al cloud, permette a Stellantis di ottenere preziosi suggerimenti dai clienti, e immediati riscontri dagli sviluppatori per la creazione di future funzioni e applicazioni di infotainment. “Il software sta diventando sempre più cruciale nei veicoli, il che ci porta a innovare il modo in cui lo sviluppiamo, testiamo e convalidiamo - ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis -. Con il nostro cockpit virtuale, stiamo rivoluzionando non solo il nostro approccio, ma anche quello dei nostri fornitori e partner del settore. In sostanza, grazie a questa tecnologia siamo in grado di avvicinarci alle esigenze dei nostri clienti con cicli di sviluppo più rapidi, feedback più veloci e offerta più tempestiva della tecnologia che usano e apprezzano. Si tratta di un salto verso l’innovazione e l’efficienza che mettono il cliente al primo posto nel mondo dell’auto”.

BlackBerry QNX ha lanciato QNX Accelerate nel gennaio 2023 con un portafoglio che inizialmente comprende QNX Neutrino®️ RTOS 7.1 e QNX OS for Safety 2.2.3, ciascuno fornito come Amazon Machine Images che consente ai clienti QNX di eseguire un sistema operativo QNX in modo nativo su hardware cloud AWS. La versione ad accesso anticipato di QNX Hypervisor nel Cloud è disponibile da subito e la disponibilità globale sarà annunciata nel corso del 2024. Una dimostrazione non brandizzata della tecnologia è disponibile al Consumer Electronics Show (CES) che si terrà dal 9 al 12 gennaio 2024 presso il Las Vegas Convention Center.