Stellantis lancia il programma Student Awards a livello globale

Lo Stellantis Student Awards ha concluso il suo primo programma su scala globale assegnando

a oltre 600 figli di dipendenti Stellantis provenienti da cinque regioni un premio in denaro per il loro impegno nella formazione continua e nell’apprendimento.

Il traguardo è stato celebrato con la prima cerimonia globale online che si è tenuta il 2 dicembre con la partecipazione del Presidente di Stellantis John Elkann e del CEO Carlos Tavares.

"Lo Student Awards rappresenta un'eccellente opportunità per rendere omaggio ai risultati conseguiti dai nostri brillanti studenti, con il supporto delle loro famiglie, e inoltre per celebrare il primo programma di assegnazione dei premi come Stellantis", ha dichiarato John Elkann, Presidente di Stellantis. "Il nostro impegno è volto a costruire un'azienda responsabile, diversificata e innovativa nel campo delle tecnologie per la mobilità e siamo pertanto estremamente orgogliosi di questo programma, giunto ormai al suo 26° anno e che coinvolge 20 Paesi di tutto il mondo."

"È di cruciale importanza per il pianeta e per il futuro lasciare alla prossima generazione delle aziende consolidate a zero emissioni nette di carbonio che abbiano come chiaro obiettivo il benessere di tutti", ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. "Lo Stellantis Student Awards crea questo valore per i nostri giovani leader. Stimola la loro curiosità e offre loro gli strumenti per contribuire a costruire un futuro migliore, mentre i loro genitori e gli altri dipendenti di Stellantis realizzano servizi e prodotti che consentiranno libertà di mobilità rispettando allo stesso tempo l'ambiente."

"È stato un onore entrare in contatto con così tanti giovani leader che rappresentano una grande fonte d'ispirazione", ha commentato Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Transformation Officer di Stellantis. "Diversità e impegno a favore del futuro camminano di pari passo e costituiscono due pilastri fondamentali all'interno dell’obiettivo e dei valori di Stellantis. Questa sinergia si raggiunge attraverso programmi come lo Stellantis Student Awards, in quanto mettere in luce l'importanza dell'apprendimento continuo contribuisce a creare un futuro sostenibile per tutti."

Nel corso di 26 anni, oltre 14.000 studenti hanno visto riconosciute le loro qualità a tutto tondo, dimostrando una capacità di proiettarsi oltre i propri studi e contribuendo al benessere generale delle proprie comunità.

Novità del programma, tra i vincitori del premio è stato selezionato un candidato per ogni region a cui è stato assegnato il Sergio Marchionne Award of Excellence, destinato a giovani e coraggiosi leader che impiegano le proprie conoscenze e abilità per migliorare il benessere comune.

In origine, lo Stellantis Student Awards era un programma a livello regionale istituito nel 1996 in Italia come Borsa di studio Fiat, successivamente rinominato Sergio Marchionne Student Achievement Awards nel 2019.

Divenuto ora un programma a livello globale che coinvolge cinque regioni e 20 Paesi, lo Stellantis Student Awards incarna ancora oggi lo stesso spirito di partecipazione nel creare un futuro sostenibile per tutti.