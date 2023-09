Stellantis svela le prime foto della nuova Peugeot E-3008

Peugeot ha svelato le prime foto ufficiali dell'E-3008, anticipando il suo design esterno prima del suo debutto il 12 settembre.

3008 muta in un SUV coupé completamente elettrico, ( fino 700 km di autonomia) destinato a competere con una serie di prossimi veicoli elettrici in il segmento compatto.

Peugeot E-3008 adotta il linguaggio stilistico evoluto dell'azienda, con fari più sottili e tripli fari a LED che fiancheggiano una griglia per lo più coperta che sfuma nel paraurti anteriore. Altri punti salienti includono i futuristici cerchi in lega, il rivestimento nero lucido sulla parte inferiore della carrozzeria e il vetro posteriore fortemente inclinato.

Il tetto e i montanti sono rifiniti in nero, con un tocco cromato che evidenzia la linea aerodinamica del tetto, caratteristica stilistica fondamentale della nuova generazione, che porta ad una coda aggressiva. Peugeot descrive l'E-3008 come un "SUV fastback", prendendo in prestito il termine dal più grande crossover 408 , ma la maggior parte delle persone probabilmente lo riconoscerà come un SUV coupé. L'E-5008, strettamente correlato, seguirà poco dopo l'E-3008 con un corpo più lungo e una coda più verticale per coloro che desiderano più spazio.