Sul sito ufficiale del Brand prende il via la “Patente Elettrica Citroën”

Parte oggi l’avvincente “Patente Elettrica Citroën”, un gioco formativo semplice e divertente

con cui mettere alla prova la propria cultura sull’elettrificazione e, al tempo stesso, accedere a una promozione esclusiva per l’acquisto dei modelli Ë-C4 elettrica, Ë-C4 X elettrica, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, Nuova C5 X Hybrid Plug-In, Ë-Berlingo elettrico, Ë-Spacetourer elettrico.

Disponibile sul sito ufficiale di Citroën, la nuova iniziativa è dedicata ai clienti, attuali e futuri, che condividono la missione del Brand verso una mobilità elettrica sostenibile e i suoi valori di accessibilità, audacia e benessere a bordo. Tutto ciò conferma, ancora una volta, il forte impegno di Citroën nel processo di transizione energetica, con cui intende ampliare la propria offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

Ispirato alla vera patente di guida, la “Patente Elettrica Citroën” si compone di una sessione teorica e una pratica. La prima è un quiz che ha un duplice scopo: da una parte, far conoscere le nozioni base sul mondo dell’elettrificazione, in modo divertente e leggero; dall’altra parte, generare consapevolezza sui vantaggi di una scelta sostenibile. Rispondendo a sei domande sul tema – come, ad esempio, “Quanto si risparmia rispetto a un modello analogo con motore termico?” oppure “Qual è il miglior stile di guida?” – sarà possibile valutare la propria conoscenza sui veicoli a zero emissioni e scoprire il profilo corrispondente.

Una volta completato il quiz, arriva la parte “pratica”: basterà infatti prenotare un test drive in concessionaria per ricevere la Patente Elettrica Citroën, oltre a beneficiare di una promozione esclusiva: ben 400€ di sconto sull’acquisto dei modelli Ë-C4 elettrica, Ë-C4 X elettrica, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, Nuova C5 X Hybrid Plug-In, Ë-Berlingo elettrico, Ë-Spacetourer elettrico.

Citroën Ë-C4 elettrica è un seducente abbinamento tra design, comfort e spazio a bordo, con un'alimentazione completamente elettrica e zero emissioni, senza pari sul mercato. Dotata di un motore elettrico da 100 kW e 136 CV, offre un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapida di 100 km in 10 min con Corrente Continua a 100kW. Ideale per i clienti alla ricerca di un design esclusivo, Citroën Ë-C4 elettrica si caratterizza anche per un'eccellente abitabilità ed un’esperienza rilassante per tutti i passeggeri, grazie all'eccezionale spazio per le gambe in seconda fila, al capiente bagagliaio da 510 litri e alla motorizzazione elettrica che garantisce l’accesso illimitato ad aree urbane, nel silenzio e in assenza di vibrazioni.