Sulle Peugeot 3008 e 508 plug-in hybrid, è disponibile la tecnologia e-Save

Sulle nuove Peugeot 3008 e 508 la casa del Leone introduce una funzione molto utile per sfruttare ancor più le grandi possibilità date dall’alimentazione plug-in. A differenza degli altri ibridi, infatti, quello ricaricabile può contare su una batteria di maggiore capacità che può essere ricaricata da fonti esterne. Questo significa poter contare su diverse decine di km di guida 100% elettrica. PEUGEOT ha però voluto andare oltre ed ha introdotto la possibilità di mettere a riserva parte o tutta la capacità di carica della batteria per poterla sfruttare in determinati momenti del viaggio quando, ad esempio, si vuole entrare in un centro città senza emettere un solo grammo di CO 2 . 10, 20 km oppure l’intera carica della batteria messa a riserva e da poter sfruttare quando si vuole; una funzione aggiuntiva per esaltare ancor più l’esperienza di guida di nuove 3008 e 508 HYBRID.