Suzuki avvia i test di Hyperfuels PurFuelsTM, carburante sostenibile per ridurre le emissioni di CO2

Suzuki Motor Corporation, noto gigante del settore motoristico giapponese, ha intrapreso una nuova iniziativa sostenibile nell'ambito della nautica da diporto.

La società ha avviato la sperimentazione di Hyperfuels PurFuelsTM, un carburante marino sostenibile sviluppato per alimentare i motori fuoribordo Suzuki, segnando un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore nautico.

La visione sostenibile di Suzuki

Questo progetto si inserisce perfettamente nella "Suzuki Environmental Vision 2050", un piano ambientale ambizioso lanciato nel 2020, che mira a ridurre del 90% le emissioni di CO2 dai motori Suzuki entro il 2050. Il piano include una serie di azioni volte a migliorare i processi industriali, promuovere l'economia circolare e sostenere progetti ambientali.

La sperimentazione di Hyperfuels PurFuelsTM

La sperimentazione di Hyperfuels PurFuelsTM è stata avviata dal Centro Tecnico Suzuki Marine USA, situato a Tampa, in Florida. Questo carburante innovativo è prodotto raffinando scarti di olio da cucina, materiali vegetali e altri rifiuti organici. La formulazione specifica di PurFuelsTM permette di ridurre del 30% le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti E10, che contengono già fino al 10% di etanolo e sono considerati relativamente ecologici.

Una delle principali caratteristiche di Hyperfuels PurFuelsTM è la sua compatibilità diretta con i motori fuoribordo Suzuki esistenti, eliminando la necessità di modifiche tecniche. Questo significa che i proprietari di motori Suzuki possono utilizzare questo carburante sostenibile immediatamente, senza ulteriori interventi sui loro motori.

Collaborazione con NMMA

Suzuki Marine USA ha lanciato questa iniziativa in collaborazione con la National Marine Manufacturers Association (NMMA), l’associazione che rappresenta tutte le aziende coinvolte nel business nautico negli Stati Uniti. Questo progetto ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di carburanti sostenibili nel settore nautico, contribuendo alla decarbonizzazione della nautica da diporto.

Verso una rete di distribuzione sostenibile

Dopo la fase di sperimentazione, il passo successivo sarà promuovere la diffusione di una rete di distribuzione per Hyperfuels PurFuelsTM nei porti turistici della Florida Panhandle. Il progetto inizierà con un porto turistico comunale a Panama City e si espanderà progressivamente alle altre marine dello Stato.

Già in fase di sperimentazione, questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di Suzuki per la sostenibilità ambientale. Hyperfuels PurFuelsTM offre una soluzione pratica e immediatamente disponibile per ridurre le emissioni di CO2, contribuendo a un futuro più verde per la nautica da diporto.

Impatti positivi e futuro

L'introduzione di Hyperfuels PurFuelsTM non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, ma promuove anche un uso più sostenibile delle risorse, incoraggiando l'adozione di tecnologie verdi nel settore nautico. Questo progetto dimostra l'impegno di Suzuki verso l'innovazione sostenibile e la sua capacità di rispondere alle sfide ambientali globali.

Con la collaborazione di NMMA e altre entità del settore, Suzuki punta a creare una rete di distribuzione capillare per Hyperfuels PurFuelsTM, rendendo questo carburante sostenibile accessibile a un numero sempre maggiore di utenti. La visione a lungo termine è quella di estendere questa rete di distribuzione oltre la Florida, raggiungendo un numero crescente di porti turistici e contribuendo alla diffusione della nautica sostenibile a livello globale.

In conclusione, la sperimentazione di Hyperfuels PurFuelsTM segna un passo importante nella strategia di Suzuki per la sostenibilità ambientale. Con questo progetto, Suzuki dimostra di essere all'avanguardia nell'innovazione ecologica, contribuendo a un futuro più sostenibile per il settore nautico e oltre.