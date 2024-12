Suzuki Jimny Mata: l’edizione limitata diventa un’icona da collezione

Suzuki ha svelato la nuova Jimny Mata, un’esclusiva edizione limitata destinata a entrare nei cuori degli appassionati di off-road e nelle collezioni dei più esigenti.

Disponibile in soli 150 esemplari numerati, la Jimny Mata si presenta come una celebrazione dell’avventura e un tributo alla continuità di un’icona automobilistica.

Design unico: la tradizione incontra l’innovazione

Il termine "MATA" (kanji 又) in giapponese significa "di nuovo" o "oltre", un simbolo di continuità che ben si sposa con la filosofia della Jimny Mata. L’edizione limitata si distingue per una livrea esclusiva BiColor:

Carrozzeria in argento siberia metallizzato.

Tetto, cofano e montanti in Matt Black, che conferiscono un look audace e moderno.

Decal Kanji 又 “MATA” sui lati, a sottolineare il carattere unico del modello.

La griglia frontale vintage con la scritta SUZUKI richiama le radici storiche del marchio, conferendo un fascino senza tempo a questo veicolo.

Tecnologia 4WD ALLGRIP PRO: Prestazioni Senza Compromessi

Equipaggiata con la trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO, la Jimny Mata è pronta a conquistare qualsiasi terreno:

Motore 1.5 a benzina da 102 CV.

Marce ridotte per i percorsi più impegnativi.

Trazione posteriore inseribile anche in movimento su terreni a bassa aderenza.

Le sospensioni a ponte rigido anteriori e posteriori e il sistema Grip Control garantiscono un controllo ottimale anche nelle condizioni più estreme.

Comfort e Versatilità per Ogni Avventura

Nonostante le sue dimensioni ultracompatte, la Jimny Mata unisce capacità off-road e praticità quotidiana. Gli interni offrono un equipaggiamento completo, pensato per il comfort e la sicurezza, rendendola ideale sia per professionisti dell’off-road che per utenti urbani in cerca di un veicolo unico.

Un Tributo alla Storia del Jimny

La Jimny Mata è l’ultima evoluzione di una tradizione gloriosa iniziata con il modello LJ10 negli anni ’70. Ogni generazione ha aggiunto innovazioni, mantenendo viva la filosofia del fuoristrada compatto:

1970: Il primo modello combinava leggerezza e trazione integrale per spazi ristretti e terreni difficili.

1981: La seconda generazione divenne un fenomeno di tendenza, anticipando i moderni SUV.

1998: La terza generazione migliorò comfort e aerodinamica, mantenendo le prestazioni off-road.

Oggi: La variante PRO (N1) offre standard elevati in termini di sicurezza, comfort e versatilità.

Prezzo e Disponibilità

Suzuki Jimny Mata sarà disponibile presso la rete ufficiale a un prezzo di 33.900 € (chiavi in mano, IVA inclusa, esclusa IPT e vernice metallizzata).

La Suzuki Jimny Mata non è solo un veicolo, ma un pezzo di storia destinato a diventare da collezione. Con il suo design esclusivo, la tecnologia avanzata e le prestazioni senza compromessi, rappresenta un ponte tra passato e futuro, offrendo agli appassionati un’esperienza unica su ogni terreno. Affrettati: solo 150 esemplari per chi ama distinguersi.