The I.C.E. St. Moritz 2025: eleganza e velocità sul lago ghiacciato

Il fascino delle auto classiche ha conquistato ancora una volta il suggestivo scenario di St. Moritz, dove il The I.C.E. (International Concours of Elegance) 2025

ha regalato emozioni uniche su uno dei palcoscenici naturali più esclusivi al mondo.

L'evento, che si è tenuto dal 21 al 22 febbraio, ha accolto oltre 20.000 visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, confermando il carattere internazionale di questa celebrazione dell’automobilismo storico e dell’eleganza senza tempo.

Le auto vincitrici: capolavori senza tempo

La competizione ha visto sfilare 52 modelli iconici, suddivisi in cinque categorie, ognuna delle quali ha premiato esemplari straordinari per design, esclusività e storia.

I vincitori delle categorie del concorso:

Barchettas on the Lake: Ferrari 500 TRC Scaglietti (1957)

Open Wheels: Bugatti 59 (1934)

Concept Cars & One Offs: Alfa Romeo 6C 1750 GS Aprile (1931)

Icons on Wheels: Ferrari 275 GTB/4 (1966)

Racing Legends: Porsche 908/03 (1971)

Nella giornata conclusiva del 22 febbraio, i giri liberi sul lago ghiacciato hanno permesso al pubblico di ammirare queste opere d’arte in movimento, regalando uno spettacolo unico nel suo genere.

Best in Show e premi speciali

L'evento ha raggiunto il culmine con l'assegnazione del Best in Show, il riconoscimento più prestigioso della manifestazione.

Best in Show: Bugatti 59 (1934)

Il premio è stato realizzato appositamente per The I.C.E. dal celebre architetto Lord Norman Foster, che ha consegnato il trofeo alla vincitrice insieme a Tilly Harrison, Managing Director di Richard Mille Middle East e Turchia.

Spirit of St. Moritz: Ferrari 250 GT SWB "Sefac" (1961)

Un premio speciale, firmato dall’artista Rolf Sachs, è stato assegnato alla Ferrari 250 GT SWB “Sefac” del 1961, consegnato da Marijana Jakic, CEO di St. Moritz Tourismus.

Hero Below Zero: Lamborghini Miura SV (1972)

La leggendaria Lamborghini Miura SV è stata premiata dal pubblico, conquistando il trofeo assegnato dagli spettatori presenti all’evento.

Un evento che coinvolge tutta St. Moritz

The I.C.E. non è stato solo un concorso automobilistico, ma un’esperienza culturale e artistica diffusa che ha coinvolto l’intera città. Il programma ha incluso mostre, eventi esclusivi e attività collaterali, trasformando St. Moritz nel centro mondiale della passione per le auto classiche e sportive.

Emozioni tra auto e natura: le splendide giornate soleggiate hanno amplificato il fascino delle auto in esposizione, che si sono riflesse sulla superficie ghiacciata del lago, regalando scenari mozzafiato agli spettatori e agli appassionati di fotografia.

Un successo senza precedenti per un evento iconico

L’edizione 2025 ha segnato un record di affluenza, con il pubblico che ha potuto ammirare modelli straordinari, vivere momenti unici e assistere a un evento che continua a crescere anno dopo anno.

Un plauso speciale va ai partecipanti, che con le loro auto hanno reso possibile uno spettacolo irripetibile, così come alle istituzioni locali e ai partner ufficiali, a partire dal Title Sponsor Richard Mille, che con il suo supporto ha contribuito a rendere The I.C.E. St. Moritz un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dell’automobilismo storico e dell’eleganza su quattro ruote.

L’appuntamento è già fissato per The I.C.E. St. Moritz 2026: l’attesa per nuove emozioni è appena iniziata.