Tokyo Auto Salon 2022: Toyota punta sul motorsport

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) si impegna ad intensificare ulteriormente le attività di motorsport dedicate ai clienti.

Promuovendo lo sviluppo di automobili "driver first" e con il desiderio di fornire auto ai clienti che corrono nella classe GT3 - l'apice degli sport motoristici per privati -, TGR ha presentato la GR GT3 Concept.

Come nel caso della GR Yaris, sviluppando auto progettate per competere nel motorsport e non derivate da modelli di serie, TGR intende utilizzare l’esperienza e il bagaglio tecnologico raccolto attraverso la partecipazione a numerose competizioni per sviluppare sia vetture di categoria GT3 che auto di serie e produrre auto da corsa sempre migliori.

GRMN Yaris in edizione limitata – solo per il Giappone

Lo sviluppo della GRMN Yaris è iniziato con il desiderio di Morizo – alias del presidente Toyoda - di "consegnare auto ai clienti che possono essere adattate su misura del pilota, come accade nel motorsport".

La nuova GRMN Yaris sarà costruita in sole 500 unità e sarà disponibile solo in Giappone. Il peso è stato ridotto di circa 20 kg, la larghezza complessiva è stata aumentata di 10 mm per un miglioramento aerodinamico e l'altezza della vettura è stata ridotta di 10 mm per un baricentro più basso. Le auto saranno disponibili solo tramite una lotteria di prenotazione per i clienti in Giappone.

bZ4X GR SPORT Concept

Basato sul nuovo SUV Full-Electric di Toyota, bZ4X GR SPORT Concept offre un livello elevato di prestazioni e piacere di guida. Pneumatici di grande diametro, sedili sportivi e pannelli esterni della carrozzeria neri opachi sono tra i punti salienti di questa concept car.

GR Heritage Parts Project

Per andare incontro alle necessità dei clienti che possiedono una Toyota di interesse storico, il GR Heritage Parts Project mira a riprodurre e vendere pezzi di ricambio fuori ormai produzione. Nel 2022 sarà messa in commercio una selezione di ricambi originali per Supra A70, Supra A80, Toyota 2000GT, Land Cruiser 40 e Corolla AE86 Levin/Sprinter Trueno.