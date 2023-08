Toyota accende i riflettori sul nuovo Land Cruiser

Toyota svela il Nuovo Land Cruiser, un modello che attinge a piene mani dalle storiche qualità che hanno reso il nome Land Cruiser sinonimo di forza e affidabilità per oltre 70 anni.

Il nuovo Land Cruiser conferma la classica e affidabile filosofia costruttiva “body-on-frame” e segue il più grande Land Cruiser 300 (non disponibile in Europa occidentale) nell'adozione della piattaforma GA-F di Toyota, che svolge un ruolo chiave nel migliorare significativamente le prestazioni fuoristrada.

Allo stesso tempo, il nuovo modello è facile da guidare e più confortevole nella guida convenzionale su strada, fedele all'impegno di Toyota nel rendere questo veicolo pratico e su misura per le esigenze quotidiane dei propri clienti.

Il nuovo telaio è più rigido del 50% e la rigidità strutturale di carrozzeria e telaio è incrementata del 30%. Questi aumenti sostanziali contribuiscono a migliorare la reattività, la maneggevolezza e il comfort di guida. Anche le prestazioni delle sospensioni sono state migliorate, in particolare per contribuire a garantire una maggiore articolazione delle ruote, un fattore chiave per le performance di guida in fuoristrada.

Nuovo servosterzo elettrico

Questo è il primo Land Cruiser ad utilizzare un sistema di servosterzo elettrico (EPS). Ciò riduce la quantità di contraccolpi che possono verificarsi quando si guida su superfici accidentate, restituisce una risposta più fluida e diretta nonché una migliore manovrabilità a tutte le velocità. L'utilizzo dell'EPS consente inoltre al nuovo Land Cruiser di essere dotato del Lane Tracing Assist come parte del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense.