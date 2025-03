Toyota è Official Mobility Partner del Giro-E Enel 2025: presentata la nuova edizione

Toyota conferma per il settimo anno consecutivo il suo ruolo di Official Mobility Partner del Giro-E Enel, la manifestazione cicloturistica che si svolge in parallelo al Giro d’Italia,

promuovendo la mobilità sostenibile. L’evento di presentazione si è tenuto a Roma, presso la sede di Toyota Motor Italia, alla presenza dei rappresentanti di RCS Sports & Events.

L’edizione 2025 del Giro-E, in programma dal 10 maggio al 1° giugno, offrirà agli appassionati di ciclismo un’esperienza immersiva lungo le stesse tappe del Giro d’Italia, utilizzando bici da corsa a pedalata assistita. Un format innovativo che permette anche ai ciclisti non professionisti di vivere da protagonisti la magia della Corsa Rosa, affrontando percorsi impegnativi in modo accessibile. Toyota supporterà la manifestazione con una flotta di 20 veicoli elettrificati, confermando il proprio impegno nella mobilità a basse emissioni.

Toyota e il Giro-E: una partnership per l’innovazione e la sostenibilità

L’impegno di Toyota nel Giro-E si inserisce in una visione di mobilità accessibile, tecnologicamente avanzata e rispettosa dell’ambiente. Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha sottolineato il valore della collaborazione: "Essere partner del Giro-E significa supportare un evento che riflette pienamente la nostra visione di mobilità innovativa e sostenibile. Così come le e-bike rendono accessibile a tutti l’esperienza del ciclismo, anche la nostra gamma elettrificata offre un modo di muoversi sicuro ed ecologico, senza lasciare indietro nessuno."

Anche Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha evidenziato il successo dell’evento: "Il Giro-E è un’esperienza unica che coniuga passione per il ciclismo, innovazione e sostenibilità. Con il supporto dei nostri partner, vogliamo continuare a promuovere uno stile di vita attivo e responsabile, valorizzando il territorio e la mobilità green."

La flotta Toyota al Giro-E 2025: mobilità elettrificata per ogni esigenza

Toyota metterà a disposizione una flotta ufficiale composta da 20 veicoli elettrificati, suddivisi tra:

5 Toyota bZ4X Full Electric: il primo SUV 100% elettrico di Toyota, con capacità fuoristradistiche avanzate e un design innovativo.

5 Toyota C-HR Plug-in Hybrid: il nuovo crossover ibrido plug-in, con fino a 100 km di autonomia elettrica in ciclo urbano, efficienza migliorata e tecnologie di assistenza alla guida avanzate.

10 Toyota RAV4 Full Hybrid: il SUV ibrido che combina prestazioni elevate con consumi ridotti e bassi livelli di emissioni.

Questa gamma rappresenta perfettamente l’approccio multi-tecnologico di Toyota, che punta a offrire soluzioni di mobilità su misura per ogni esigenza, garantendo sostenibilità, sicurezza e innovazione.

Toyota nei Green Fun Village del Giro-E con bZ4X Full Electric

Oltre al supporto logistico, Toyota sarà presente nei Green Fun Village del Giro-E con il modello Toyota bZ4X Full Electric, esposto per il pubblico. Questo SUV elettrico segna un passo importante nella strategia Beyond Zero del marchio, portando nel segmento BEV capacità off-road e un’efficienza energetica avanzata.

L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le innovazioni della gamma elettrificata Toyota, sperimentando soluzioni di mobilità sostenibile all’interno di un contesto sportivo e dinamico.

Giro-E 2025: il ciclismo sostenibile al fianco del Giro d’Italia

Il Giro-E, nato nel 2019 e organizzato da RCS Sports & Events, rappresenta un’esperienza unica nel panorama cicloturistico mondiale. Permette agli appassionati di pedalare lungo le stesse tappe del Giro d’Italia, grazie all’utilizzo di e-bike da corsa.

L’edizione 2025 prevede 18 tappe, con percorsi giornalieri tra 30 e 95 km, inclusi tratti a cronometro e prove di regolarità. Grazie a questo format, anche gli amatori possono affrontare le salite più iconiche del Giro, vivendo un’esperienza esclusiva accanto ai professionisti del ciclismo.

A rappresentare Toyota sul campo sarà Elisa Scarlatta, confermata come capitana del team Toyota al Giro-E Enel 2025. La sua partecipazione sottolinea il legame tra Toyota e il mondo dello sport, promuovendo i valori di inclusione, sostenibilità e spirito di squadra.

Toyota e Giro-E 2025: innovazione, sport e mobilità sostenibile

Il rinnovo della partnership tra Toyota e il Giro-E consolida il ruolo del brand giapponese come protagonista della mobilità elettrificata nello sport. Attraverso una flotta all’avanguardia e una presenza attiva nell’evento, Toyota ribadisce il suo impegno a promuovere un futuro più sostenibile, in linea con la filosofia Beyond Zero.

Grazie al connubio tra tecnologia e passione per il ciclismo, il Giro-E Enel 2025 si conferma un evento in continua crescita, capace di coinvolgere sempre più appassionati, aziende e territori nel segno dell’innovazione e della mobilità green.