Triumph “Tribute Carlo Talamo” by Officine GP Design

L’atelier torinese Officine GP Design ha scelto lo stand Olitema dell’evento veronese per presentare un tributo all’estro dell’importatore Triumph scomparso nel 2002.

Officine GP Design ha esposto all’interno dello stand Olitema del Motor Bike Expo di Verona una rivisitazione in chiave moderna di un classico degli anni ’90: la Triumph Speed Triple. Un’operazione “nostalgia” dedicata a Carlo Talamo, l’uomo che credette fortemente nel potenziale delle moto inglesi e ne fu l’artefice del successo internazionale grazie alla sua visione e al suo pensiero al di fuori dagli schemi.

La special Triumph “Tribute Carlo Talamo” è una sorta di restomod nato con l’idea di non stravolgere ma di proporre in molti dettagli i segni del passato. Partendo da un’iconica Triumph Speed Triple T309 del 1993, l’atelier torinese ha poi realizzato un nuovo telaietto posteriore per poter alloggiare il codone in alluminio realizzato a mano e che ricorda quello voluto da Talamo nelle sue celebri versioni speciali “ALU”.

L’attualizzazione nel XXI Secolo della special parte dai proiettori, con il faro posteriore a led come quello anteriore che segnano la modernità insieme alle frecce, manopole e altri accessori firmarti Rizoma. Per i lubrificanti sono stati utilizzati i prodotti green di Olitema e il doppio scarico tre in due hpcorse prende il posto dei due silenziatori tipici di quegli anni. La verniciatura semilucida in elegante verde metallizzato mette in risalto le linee del codone e del serbatoio. Su quest’ultimo spicca una targa con il nome della moto.

La Triumph “Tribute Carlo Talamo” è una moto personalizzata realizzata seguendo la volontà del cliente che ha voluto dedicarla a un uomo che ha saputo fare la differenza in un mondo spesso troppo uniformato, portando alla ribalta un modo nuovo di vivere la moto.

Luca Pozzato, CEO di Officine GP Design ha dichiarato: “Lavorare a questa special ha dato forti emozioni a tutto il team perché ci ha permesso di rivivere la storia di un uomo che con la sua visione e il suo impegno è riuscito a costruire e realizzare il sogno di una vita. Un sogno che è diventato realtà per tutti gli appassionati come noi che credono che questo sia un mondo fantastico dove potersi ancora esprimere e sperimentare soluzioni innovative per creare emozioni”.

Officine GP Design è una boutique per gli appassionati che non vende solo moto. Le fabbrica. Basata sulla passione di Luca Pozzato, figlio d'arte cresciuto nella concessionaria di famiglia di Torino, e di Italo Santilli, l’atelier offre oggetti artigianali unici. Un metodo di indagine conoscitiva sui gusti e le aspettative dei clienti e poi in qualche settimana di lavoro si scopre una moto che va ben oltre ogni immaginazione. Mastri artigiani che lavorano alluminio, saldano serbatoi, cuciono selle raffinatissime, realizzano carrozzerie e particolari unici.

Il lavoro, infine, scaturisce in una festa di consegna con contributi video-emozionali che raccontano la filosofia del progetto di Luca. Questa è la filosofia dei progetti “Only For You” di Officine GP Design che realizza anche kit per modificare moto di serie, grezzi o verniciati. Fino a oggi si contano all’attivo oltre cento fuori serie create dalla boutique torinese, diventata ormai una realtà consolidata a livello internazionale.

Luca Pozzato, torinese classe ’73, è il Daydreamer, l’artista visionario che ha trasformato questo sogno in realtà. Con la benzina che scorre nelle vene, il CEO di Officine GP Design opera e crea direttamente questi mezzi speciali, partendo proprio da un sogno, per arrivare a veri e propri capolavori di arte motociclistica, fatti di materiali nobili, sudore e passione. Il suo pensiero: “Tutti veniamo dal passato, viviamo il presente e guardiamo al futuro, ma la sfida è intersecare i tre spazi temporali innovando, sempre, andando oltre, e mettendosi in gioco ogni volta.”