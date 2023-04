Una notte all’Heritage Hub: motori, musica e cultura si incontrano

All’ Heritage Hub di Via Plava 86 succede anche questo:

sabato 1 aprile i 15.000 metri quadrati all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori sono stati pacificamente invasi da quasi 2000 ospiti che hanno avuto l’opportunità di visitare questo suggestivo spazio espositivo.

Grazie alla collaborazione con Club Silencio, organizzazione no-profit torinese impegnata in progetti di utilità sociale finalizzati alla promozione della cultura e della partecipazione attiva giovanile, i visitatori hanno avuto accesso all’Heritage HUB, nella sede dei locali dell’ex Officina 81, uno degli storici impianti di produzione meccanica Fiat. Trasformato in uno spazio che, mantenendo il fascino industriale, accoglie l'inimitabile collezione aziendale di oltre 300 vetture d’epoca prodotte dai marchi “torinesi” Fiat, Lancia e Abarth, ma anche una selezione di vetture Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Si tratta di un luogo denso di fascino che mantiene una profonda caratterizzazione automobilistica ma apre le porte alla città, proponendosi come location originale per eventi prestigiosi e coinvolgenti.