UNO® Car Party! debutta alla gamescom 2024: la nuova frontiera del gioco in auto nella BMW X3

Il mondo del gaming si prepara a una nuova svolta con l'annuncio di Mattel, AirConsole e BMW Group, che presenteranno in anteprima mondiale UNO® Car Party! alla gamescom 2024. Il celebre gioco di carte di Mattel, noto e amato in tutto il mondo, sarà ora disponibile per il gioco in-car, integrato nel sistema di infotainment della nuova BMW X3.

I visitatori dello stand AirConsole alla gamescom (padiglione 10.1, stand B028 - C029) avranno l’opportunità esclusiva di sperimentare per primi UNO® Car Party!, che trasforma ogni viaggio in auto in un'occasione di divertimento sociale. Grazie alla piattaforma AirConsole, il gioco sarà lanciato over-the-air su oltre 500.000 veicoli BMW e MINI a partire dal 21 agosto 2024.

Stephan Durach, vicepresidente senior della BMW Group Development Connected Company, ha sottolineato l'importanza di questa innovazione: "Continuiamo ad aumentare il valore dell'esperienza digitale complessiva per i nostri clienti. I nostri partner AirConsole e Mattel stanno aiutando a rendere il gioco in auto una nuova esperienza sociale, e sono entusiasta di offrire un gioco preferito dalla famiglia come UNO per questa entusiasmante innovazione".

UNO® Car Party! sfrutta il sistema di controller unico di AirConsole, che consente ai passeggeri di collegare i loro dispositivi personali e partecipare al gioco. Fino a quattro giocatori possono giocare simultaneamente, con la possibilità di vedere segretamente le proprie carte sul proprio telefono mentre l'azione si svolge sul display dell'auto. La modalità di gioco è disponibile solo quando il veicolo è in sosta, garantendo così un'esperienza sicura e divertente.

Anthony Cliquot, CEO di AirConsole, ha spiegato: "UNO illustra magnificamente i punti di forza di AirConsole con un gioco accessibile a tutti, un'integrazione su misura con l'hardware dell'auto e la nostra esperienza di gioco controllata dal telefono. Questa è un'esperienza che sarebbe impossibile da ottenere utilizzando solo controlli touchscreen o bluetooth sul sistema di infotainment."

Erika Winterholler, responsabile dello sviluppo aziendale Digital Gaming di Mattel, ha aggiunto: "UNO è perfetto per i giochi in auto perché è altamente coinvolgente e riunisce le persone. Le sue semplici regole sono facili da imparare e infinitamente accattivanti, rendendolo ideale sia per brevi pit stop che per sessioni di gioco prolungate."

Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella partnership tra BMW Group e AirConsole, che dal 2022 ha portato giochi innovativi e intuitivi direttamente nei veicoli BMW. La piattaforma AirConsole continua a espandere la sua offerta di giochi, con titoli popolari come "Who Wants to Be a Millionaire?", lanciato in esclusiva per il gioco in-car.

Negli ultimi cinquant'anni, UNO ha mantenuto la sua eredità come un gioco di competizione vivace e inclusiva, e con questa nuova integrazione nell'infotainment delle auto, continua a sorprendere e deliziare i fan di tutte le età.