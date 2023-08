Volkswagen California CONCEPT: come reinterpretare il futuro del camper

Il nuovo California CONCEPT apre una finestra sul futuro di questo veicolo iconico. È dotato di propulsori all'avanguardia e dei più recenti sistemi di assistenza e infotainment, nonché della nuova generazione di attrezzature per camper.

Il California CONCEPT sarà dotato di un tetto pop-up con quasi due metri di altezza. Questo elemento è tipico di tutte le generazioni - dal primo California lanciato nel 1988 al California 6.1 di oggi. Mentre i dettagli iconici sono rimasti gli stessi per tutto questo tempo, ogni generazione di questo Van ha sviluppi completamente nuovi. E il nuovo California CONCEPT segna un altro passo importante. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono il camper ideale per l'età moderna. Per la prima volta, California CONCEPT offre i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in. La concept car ha a bordo una trazione ibrida che funge da ponte verso il mondo della mobilità elettrica ed è in grado di offrire una guida senza emissioni per la vita urbana di tutti i giorni, senza rinunciare ad un'ampia autonomia complessiva per i lunghi viaggi. Le batterie agli ioni di litio a bordo del veicolo forniscono un'alimentazione a 12 V.

La vita all’aria aperta.

Le zone soggiorno e cucina del camper hanno subito un restyling completo. Per la prima volta, questo California è dotato di una porta scorrevole anche sul lato della cucina. Ciò consente un utilizzo più ampio dello spazio intorno al veicolo e aggiunge una nuova dimensione al campeggio estivo all'aria aperta. In passato, tutti i modelli California basati sulla serie Transporter avevano una zona cucina che si estendeva fino al montante B sul lato sinistro e una porta scorrevole sul lato destro; questa porta era l'ingresso principale - sia nell'uso quotidiano che durante il campeggio. Anche le sedie da campeggio pieghevoli, il tavolo pieghevole e la tenda da sole sono stati sempre installati sul lato destro del veicolo. D'ora in poi, l'aggiunta della porta scorrevole sul lato guidatore del California CONCEPT e la zona cucina che ora si trova più indietro nel veicolo - proprio come nel più grande Grand California - significa che anche il lato sinistro del veicolo può essere aperto durante il campeggio. Questo rende il California più versatile che mai. Poiché il veicolo concept è dotato di una tenda da sole a bracci pieghevoli a sinistra e di una vela ombreggiante a destra, entrambi i lati del veicolo possono essere protetti dal sole o dalla pioggia. La vela solare può essere sistemata per l'uso in pochi istanti. La tenda da sole è dotata di una manovella integrata, che viene riposta in modo sicuro nell'alloggiamento della tenda da sole.