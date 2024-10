Volkswagen e Thyssenkrupp: accordo per l’acciaio verde verso la decarbonizzazione della catena di fornitura

In occasione della Fiera Internazionale dei Fornitori a Wolfsburg, il Gruppo Volkswagen e Thyssenkrupp Steel hanno siglato un accordo strategico per la fornitura di acciaio a basse emissioni di carbonio

proveniente dal futuro impianto di riduzione diretta di Thyssenkrupp Steel. Questo memorandum d’intesa rappresenta una tappa fondamentale nella lunga partnership tra le due aziende, segnando un impegno congiunto verso la sostenibilità e la tutela del clima, un aspetto sempre più cruciale nella produzione e nella mobilità del futuro.

Decarbonizzazione della Catena di Fornitura Volkswagen

Volkswagen ha stabilito l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, e la scelta di un acciaio a basso contenuto di carbonio per le sue catene di fornitura è una componente chiave della strategia del gruppo. “La decarbonizzazione degli approvvigionamenti è fondamentale nel nostro percorso verso la carbon neutrality,” ha commentato Dirk Große-Loheide, membro del Consiglio di Amministrazione del brand Volkswagen. Questo nuovo accordo permette a Volkswagen di avanzare verso una produzione più sostenibile, includendo nella filiera materiali innovativi a ridotto impatto ambientale come il bluemint® Steel, prodotto con energia green e idrogeno.

Thyssenkrupp Steel: Un Impegno per la Sostenibilità Industriale

Il nuovo impianto di Thyssenkrupp Steel, previsto per il 2027, utilizzerà tecnologie all’avanguardia come l’idrogeno e l’elettricità da fonti rinnovabili per la riduzione diretta, con l’obiettivo di ridurre significativamente l’impronta di carbonio dei processi produttivi. Inizialmente, il sito utilizzerà gas naturale come agente riducente, per poi passare all’idrogeno, garantendo un processo produttivo che si avvicina alla classe A del Low Emission Steel Standard (LESS) quando alimentato interamente da idrogeno rinnovabile.

Questa certificazione, sviluppata dall’Associazione siderurgica tedesca e dal Ministero Federale per gli Affari Economici e l'Azione per il Clima, attesta il livello minimo di emissioni di un prodotto siderurgico, offrendo una base per la misurazione e la gestione dell’impatto ambientale dell’acciaio utilizzato nel settore automotive.

Benefici per la Mobilità Elettrica e l'Industria Automobilistica

Il 15-20% delle emissioni di un veicolo elettrico è legato all’acciaio utilizzato per la sua produzione, un aspetto che rende la fornitura di materiali a basse emissioni essenziale per ridurre l’impronta di carbonio complessiva del veicolo. La fornitura di acciaio verde da parte di Thyssenkrupp consentirà a Volkswagen di mantenere gli stessi standard qualitativi nel suo intero portafoglio prodotti, ma con una significativa riduzione delle emissioni legate ai materiali. Si prevede l'inizio delle forniture per il 2028, con volumi progressivamente crescenti per rispondere alla domanda crescente di materiali sostenibili.

Acciaio Verde e Mobilità Elettrica: Un Connubio Strategico

La collaborazione tra Volkswagen e Thyssenkrupp riflette il crescente interesse per l’acciaio a basse emissioni di carbonio, un materiale che assume un ruolo sempre più centrale nella transizione verso la mobilità elettrica. Gli sviluppi nel campo della mobilità elettrica richiedono materiali ad alte prestazioni e leggeri, come l’acciaio a basso contenuto di carbonio, sia per le strutture portanti che per le componenti interne dei veicoli elettrici. La crescente importanza delle batterie e dei motori elettrici, inoltre, ha portato a un aumento del quantitativo di acciaio necessario per i veicoli elettrici rispetto a quelli tradizionali.

La Strategia di Volkswagen per l'Acciaio Sostenibile

L’accordo con Thyssenkrupp Steel si inserisce in una più ampia strategia di Volkswagen per ampliare l’uso di acciaio a basso impatto ambientale nella produzione. Oltre a questa partnership, Volkswagen collabora dal 2022 con Salzgitter AG e ha recentemente avviato una collaborazione con Vulcan Green Steel. Inoltre, la controllata Scania detiene una partecipazione in H2 Green Steel, azienda svedese specializzata nella produzione di acciaio verde. Queste iniziative evidenziano la determinazione di Volkswagen nel ridurre le emissioni lungo l’intera catena di approvvigionamento, promuovendo soluzioni innovative e partnership strategiche per guidare il settore automotive verso la sostenibilità.

Il memorandum tra Volkswagen e Thyssenkrupp rappresenta un esempio virtuoso di come il settore automobilistico possa evolvere per rispondere alle sfide ambientali. L’adozione di materiali a basso impatto ambientale come il bluemint® Steel e l’impegno per una produzione a basse emissioni riflettono l’obiettivo comune di un futuro a carbonio neutro, in linea con le strategie europee di sostenibilità e con le esigenze di una mobilità moderna.