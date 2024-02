Volkswagen lancia la Golf GTI con la Serie Limitata "MT Ultimate" per l'Italia

Volkswagen Italia rende omaggio alla storica Golf GTI, la compatta sportiva che ha definito un'intera categoria, con un gesto significativo:

l'introduzione della Golf GTI MT Ultimate, una serie limitata a 110 esemplari, destinata esclusivamente al mercato italiano. Questo numero non è casuale, ma un tributo ai 110 CV della prima serie di Golf GTI, simbolo di una passione che perdura da quasi cinquant'anni.

La Golf GTI MT Ultimate si distingue per il suo design riconducibile ai colori iconici dell'originale – rosso, bianco o nero – e si arricchisce di dettagli unici come i cerchi in lega da 19 pollici e le calotte dei retrovisori abbellite da strisce a contrasto. Elementi distintivi includono il logo GTI MT Ultimate sui montanti delle porte anteriori e una targhetta commemorativa sulla plancia, visibile dall'esterno, che certifica l'esclusività di ciascun esemplare.

Oltre alle caratteristiche standard, la dotazione della MT Ultimate si arricchisce di tecnologie all'avanguardia: fari IQ.Light a LED Matrix, fendinebbia a LED con funzione cornering, videocamera per retromarcia Rear View, il pacchetto Mirror Pack con assistente al cambio di corsia e Rear Traffic Alert, sospensioni adattive DCC, sistema audio di alta qualità Harman Kardon, accesso senza chiavi e antifurto plus, oltre al ruotino di scorta.

Il cuore pulsante della GTI MT Ultimate è il motore TSI EA888 evo4 da 2.0 litri, capace di erogare 245 CV e una coppia di 370 Nm, garantendo prestazioni di rilievo: 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Proposta a un prezzo di listino di 52.950 Euro, le consegne sono attese per la primavera.

Quest'anno la Golf compie 50 anni e Volkswagen si prepara a celebrare l'evento con il lancio di una nuova versione, caratterizzata da un infotainment di ultima generazione, un design rinnovato e unità ibride plug-in più efficienti. Un'evoluzione che sottolinea la fine dell'era del cambio manuale per la Golf GTI, ma apre un nuovo capitolo ricco di innovazioni, con la promessa di portare in Italia la migliore Golf degli ultimi cinquant'anni entro questa estate.