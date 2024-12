Volkswagen Multivan e California eHybrid 4MOTION: nuova trazione ibrida Plug-In

Volkswagen Veicoli Commerciali compie un passo avanti nel settore della mobilità sostenibile, introducendo una nuova trazione integrale ibrida plug-in per i suoi iconici modelli Multivan e California.

Questa innovativa soluzione combina la trazione elettrica e il motore a combustione, offrendo prestazioni elevate, autonomia significativa e massima trazione, sia per i tragitti quotidiani che per le avventure più impegnative.

Prestazioni Elevate con Tecnologia All’Avanguardia

Il sistema di propulsione dei nuovi Multivan e California eHybrid 4MOTION si basa su una configurazione avanzata che unisce tre fonti di energia: Motore turbo benzina 1.5 TSI evo2 da 130 kW (177 CV). Motore elettrico sull’asse anteriore da 85 kW (115 CV). Motore elettrico sull’asse posteriore da 100 kW (136 CV).

Con una potenza complessiva di 180 kW (245 CV) e una coppia di sistema di 350 Nm, questa combinazione garantisce partenze fluide, prestazioni dinamiche e consumi ottimizzati.

Autonomia Elettrica e Capacità di Ricarica Migliorate

La nuova batteria agli ioni di litio da 19,7 kWh consente un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 95 km per il Multivan e 91 km per il California. La ricarica è altrettanto efficiente, con: Carica fino a 11 kW presso stazioni AC. Carica rapida fino a 50 kW presso stazioni DC.

Innovazione nella Trazione Integrale

Il sistema 4MOTION combina la trazione anteriore ed elettrica posteriore, garantendo una distribuzione della potenza regolata elettronicamente. Il veicolo parte sempre in modalità elettrica, con il motore posteriore attivato fino a una velocità di 65 km/h, offrendo trazione ottimale anche su terreni difficili o innevati. La trazione integrale permanente può essere attivata in modalità Sport, per una guida sicura in ogni condizione.

Confort e Climatizzazione Intelligente

Entrambi i modelli offrono un climatizzatore stazionario elettrico che raffredda, riscalda o ventila il veicolo durante la ricarica, aumentando il comfort senza compromettere l’autonomia. Il sistema può essere controllato tramite l’infotainment di bordo o l’app per smartphone, garantendo temperature ottimali prima di ogni viaggio.

Un Design Tecnologico per Ogni Esigenza

Grazie al baricentro basso e alla distribuzione equilibrata dei pesi, i Multivan e California eHybrid 4MOTION offrono una guida stabile e confortevole. Con una velocità massima in modalità elettrica fino a 130 km/h e una velocità combinata di 200 km/h, questi veicoli si adattano sia all’uso urbano che ai lunghi viaggi.

Produzione Sostenibile a Hannover

I nuovi Multivan e California eHybrid 4MOTION sono prodotti presso lo stabilimento Volkswagen Veicoli Commerciali di Hannover, insieme all’elettrico ID. Buzz, dimostrando l’impegno del marchio per una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.