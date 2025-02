Volvo ES90: autonomia di 700 km e ricarica ultraveloce grazie alla tecnologia a 800V

Volvo introduce un nuovo punto di riferimento per l’industria automobilistica con la ES90, una berlina elettrica che combina tecnologia avanzata, efficienza e sostenibilità.

Progettata per offrire prestazioni superiori rispetto a qualsiasi altra Volvo elettrica, la ES90 adotta un sistema a 800 Volt, che garantisce tempi di ricarica ridotti e un’autonomia maggiore.

Il debutto di questa innovazione segna un passo avanti significativo per Volvo, che continua il suo impegno verso un futuro completamente elettrico. Grazie a una ricarica ultraveloce e a un’autonomia fino a 700 km, la ES90 è pronta a rispondere alle esigenze di chi cerca un’auto elettrica capace di combinare efficienza, comfort e affidabilità su lunghe percorrenze.

Ricarica ultraveloce e autonomia record

Il cuore tecnologico della ES90 è il suo sistema a 800 Volt, che consente di ridurre drasticamente i tempi di ricarica rispetto ai tradizionali sistemi a 400V. Con questa architettura avanzata, la berlina elettrica può aggiungere 300 km di autonomia in soli 10 minuti presso le stazioni di ricarica ultraveloce da 350 kW.

Questo risultato è reso possibile da una gestione termica ottimizzata della batteria, che riduce la dispersione energetica e permette un uso più efficiente della corrente, evitando il surriscaldamento. Grazie a queste soluzioni, la ES90 è in grado di ricaricare dal 10% all’80% in soli 20 minuti, con un’efficienza superiore del 30% rispetto agli altri modelli elettrici della gamma Volvo.

L’integrazione del software di Breathe Battery Technologies, azienda in cui Volvo ha investito attraverso il proprio fondo tecnologico, ha ulteriormente migliorato il processo di ricarica, rendendolo più rapido e adattivo alle condizioni di utilizzo.

Prestazioni ed efficienza senza compromessi

L’adozione della tecnologia a 800 Volt non solo riduce i tempi di ricarica, ma migliora anche le prestazioni complessive della vettura. La ES90 è dotata di motori elettrici più leggeri ed efficienti, che riducono il peso complessivo e ottimizzano i consumi energetici, contribuendo ad aumentare l’autonomia.

L’inverter, i sistemi di climatizzazione e la gestione termica della batteria sono stati riprogettati per garantire la massima efficienza, permettendo di percorrere distanze maggiori con la stessa quantità di energia rispetto ai sistemi tradizionali. Il risultato è una vettura che offre prestazioni elevate senza sacrificare il comfort o la durata della batteria.

Un impegno concreto per la sostenibilità

La ES90 non rappresenta solo un’evoluzione in termini di tecnologia e prestazioni, ma è anche un esempio concreto dell’impegno di Volvo verso la sostenibilità. La berlina è stata progettata con un uso esteso di materiali riciclati e naturali, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio della sua produzione.

Circa il 29% dell’alluminio e il 18% dell’acciaio utilizzati nella costruzione della ES90 provengono da materiali riciclati, mentre il 16% dei polimeri e delle finiture interne è realizzato con materiali derivati da biomasse. Anche il legno utilizzato per gli interni è certificato FSC, garantendo una provenienza sostenibile e tracciabile.

Inoltre, Volvo ha introdotto per la ES90 un passaporto digitale per le batterie basato sulla tecnologia blockchain, che permette di tracciare l’origine delle materie prime utilizzate. Questo sistema garantisce ai clienti una totale trasparenza sulla provenienza di elementi fondamentali come litio, cobalto, nichel e grafite, contribuendo a un approvvigionamento più responsabile e sostenibile.

Un nuovo concetto di auto elettrica premium

La ES90 è stata pensata per offrire un’esperienza di guida di alto livello, con un equilibrio perfetto tra tecnologia, comfort e sicurezza. Ogni elemento del veicolo è stato progettato per garantire un viaggio fluido, silenzioso e rilassante, con un’abitabilità ottimizzata per i lunghi tragitti.

L’architettura elettrica avanzata, la qualità costruttiva e il design raffinato fanno della ES90 una vettura ideale per chi cerca un’auto premium senza compromessi, in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e prestazioni elevate.

Con la ES90, Volvo segna un passo importante nella sua strategia di elettrificazione, offrendo un modello che non solo spinge i confini della tecnologia delle auto elettriche, ma ridefinisce anche il concetto di mobilità sostenibile per il futuro.