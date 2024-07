Oroscopo di oggi 17 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché il sole nel sensibile Cancro quadra la reattiva Eris nel tuo segno, è probabile che qualcosa ti dia fastidio. Il tuo risentimento potrebbe essere legittimo al 100%. Tuttavia, dovrai essere consapevole di come affronti le tue preoccupazioni se vuoi che le persone le prendano sul serio. Sei un ariete dignitoso, non il proverbiale toro nel negozio di porcellane che scatena il caos ovunque tu vada. Frena la tua rabbia prima di allarmare un passante innocente. Potresti essere particolarmente sensibile alla tua famiglia o a qualcosa che sta succedendo a casa. Prendi in considerazione i sentimenti degli altri. Assicurati di trattare i tuoi cari con la cura e il rispetto che meritano. Anche loro potrebbero essere sconvolti da ciò che sta accadendo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Se non sei sicuro di come gestire una situazione nervosa, potresti provare a ignorarla il più a lungo possibile. La frustrazione e la rabbia represse potrebbero emergere quando il sole nel Cancro emotivo e la tua zona di comunicazione si scontrano con Eris reattiva. Prima che tu te ne accorga, parlerai ed esprimerai come ti senti veramente. Non puoi ritirare le tue parole una volta che sono là fuori. Allo stesso modo, non puoi tornare a fingere che non ci sia niente di sbagliato una volta che il gatto è uscito dal sacco. Tirare fuori le cose allo scoperto può essere catartico, anche se ti lascia con un pasticcio da pulire. Non è bene reprimere i propri sentimenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il futuro non è ancora arrivato, ma non lascerai che questo ti impedisca di inveire e delirare su come le cose non andranno come vuoi. Potresti temere che le carte siano truccate contro di te e che ti verrà impedito di realizzare i tuoi sogni quando il sole nel Cancro in cerca di sicurezza e nella tua zona di guadagni si scontrerà con Eris risentita. La sventura e la tristezza possono essere una profezia che si autoavvera, quindi fai attenzione a non scrivere il fallimento nel tuo futuro. Abbandona ogni senso di diritto che provi e cerca di adottare una prospettiva più giusta. Un atteggiamento di gratitudine può attrarre le circostanze e le opportunità che serviranno i tuoi interessi. Osa credere che ciò che è destinato a te non può sfuggirti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre il sole nel tuo segno si scontra con l'irritata Eris nella tua casa della carriera, potresti offenderti per quello che ritieni essere un trattamento ingiusto. Potresti pensare che i superiori trascurino il tuo contributo e, di conseguenza, ti perdi delle opportunità di avanzamento. Dai un'occhiata obiettiva alle tue lamentele prima di giocare al gioco della vergogna e della colpa. Può essere utile discutere le tue preoccupazioni con un collega di cui ti fidi prima di rivolgerti ai poteri forti. Se si dimostrano legittime, aspetta che ti calmi prima di affrontarle. Essere una testa calda non renderà probabilmente nessuno solidale con le tue preoccupazioni. Quando ci si rivolge a una figura autorevole, l'atteggiamento giusto è fondamentale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Il sole nel protettivo Cancro in quadratura con l'irata Eris nella tua nona casa idealistica può scatenare la rabbia per le ingiustizie che si verificano in tutto il mondo. Qualcosa che hai letto online o sentito al telegiornale potrebbe accenderti. Puoi ribollire in silenzio o trovare un modo costruttivo per dare voce alla causa. È saggio aspettare che ti calmi prima di agire. In alternativa, questioni che riguardano l'istruzione, i viaggi o la legge possono essere fonte di stress. I problemi in queste aree sono meglio affrontati in un altro momento. Sfogare la tua rabbia verso una figura autorevole potrebbe avere conseguenze indesiderate. Cerca di ricordare che non sei al di sopra della legge.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Non tollererai che qualcuno ti causi difficoltà finanziarie mentre il sole nel Cancro in cerca di sicurezza quadra l'Eris scontenta nella tua casa di risorse condivise. Un problema con le risorse in denaro o il supporto che ricevi da una fonte esterna potrebbe farti perdere la calma. Potrebbe non essere un problema nuovo. Potrebbe sorgere qualcosa che ti rende impossibile continuare a ignorare un trattamento ingiusto. Assicurati di avere i fatti e le cifre in ordine prima di chiamare qualcuno in causa. Incolpare gli altri senza prove sufficienti a sostegno della tua affermazione non farà che peggiorare le cose. Risolvere la questione richiederà la cooperazione degli altri, quindi cerca di evitare conflitti. Nessuno vuole negoziare con una testa calda

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Gli animi potrebbero scaldarsi se un collega riceve un trattamento preferenziale anche se hai dato un contributo uguale. Quando il sole nel Cancro emotivo si scontra con Eris reattivo, l'atmosfera potrebbe essere ostile. Allo stesso modo, potrebbe sorgere un problema se qualcuno pensa che ti sia stato dato un vantaggio ingiusto. Per natura, sei tutto per giocare lealmente e vuoi che tutti ricevano ciò che gli spetta. Non puoi controllare come gli altri gestiscono le situazioni ingiuste, ma puoi assicurarti di agire con integrità. Uno scenario simile potrebbe minacciare la tua relazione con un partner o un caro amico. Prima di puntare il dito contro qualcuno, assicurati di conoscere tutto il negozio e di gestire le cose nel modo giusto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Potresti agitarti per un problema legato al lavoro quando il sole si scontra con Eris risentita nella tua casa del lavoro. La rabbia può sorgere se vieni ignorato per una posizione o un progetto per cui sei particolarmente qualificato. Un trattamento ingiusto di qualsiasi tipo può essere difficile da gestire. Non c'è sempre una logica o una ragione per cui le cose accadono nel modo in cui accadono. Tuttavia, se sta iniziando a emergere uno schema, merita un'analisi più approfondita. C'è qualcosa che manca nel tuo atteggiamento o nelle tue prestazioni? O hai una lamentela legittima che merita di essere affrontata? Una conversazione con un collega di cui ti fidi può aiutarti a valutare la situazione e a pianificare i tuoi prossimi passi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Mentre il sole e l'Eris risentita si scontrano nelle tue zone di intimità e appuntamenti, la rabbia può sorgere quando non riesci a ricevere l'amore e l'attenzione a cui credi di avere diritto. Potresti avere la sensazione che ti venga negata la felicità che sembra arrivare così facilmente agli altri. L'erba è più verde dove la innaffi. Allo stesso tempo, l'amore può mettere radici solo se l'altra persona è ugualmente coinvolta nel far crescere la tua relazione. Fai un passo indietro e osserva la tua situazione in modo obiettivo. L'altra persona è disposta e in grado di soddisfare i tuoi desideri? Non pagherà cadere nella trappola del potenziale di una persona. Valutala in base a ciò che fa qui e ora.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Un allineamento teso tra il sole nella tua casa della partnership e l'Eris scontenta nella tua zona di casa può innescare un conflitto tra te e un partner o un membro della famiglia. Qualcuno (forse tu) potrebbe pretendere che i problemi vengano riconosciuti e che vengano fatte delle ammende. Il problema potrebbe riguardare la famiglia allargata o coloro che condividono il tuo spazio. In alternativa, potresti dover avere a che fare con una persona di manutenzione o un proprietario di immobili difficili per risolvere un problema nel tuo spazio abitativo. In entrambi i casi, non è saggio perdere la calma o giocare al gioco della colpa e della vergogna. Dovrai gestire la questione in un modo che ispiri la cooperazione. Aspetta di calmarti prima di provare a risolvere le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Sarai sensibile alle opinioni degli altri con la luna nell'orgoglioso Scorpione e nel tuo settore pubblico. Con un trigono sole-luna che influenza la tua vita lavorativa, colleghi e superiori probabilmente ti vedranno in modo positivo. Questa atmosfera armoniosa ti infonde sicurezza, aiutandoti a fare mosse impressionanti. Le questioni importanti legate al lavoro sono gestite al meglio nelle prime ore del giorno. L'atmosfera può diventare nervosa più tardi quando la luna si oppone all'ostile Marte e all'incostante Urano. Un problema sul fronte domestico e familiare può essere una grande distrazione. Non puoi permetterti di ignorare i problemi nella tua vita privata. È meglio spegnere un incendio prima che sfugga al controllo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre il sole nel Cancro in cerca di sicurezza si scontra con la combattiva Eris nella tua casa degli orecchini, può essere difficile gestire le preoccupazioni finanziarie. Potresti inveire e infuriarti se sorge una discrepanza. Potrebbe trattarsi di un problema minore, come essere stati defraudati, o potrebbe riguardare un problema più grande, come essere esclusi da un'opportunità di guadagno finanziario. In entrambi i casi, dovrai contenere la rabbia e trattare la situazione con cura. Allo stesso modo, non sarai felice se non ricevi un contraccambio per l'affetto che dai. Non puoi biasimare una persona se non ricambia i tuoi sentimenti. Fai attenzione ai segnali che invia. Forse non ti stanno dando il via libera?