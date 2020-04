Oroscopo del weekend 18 aprile e 19 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 aprile e 19 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 aprile e domenica 19 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna dei Pesci insieme a Nettuno attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni, rendendolo un meraviglioso weekend in cui dormire, svegliarti lentamente, meditare, scrivere i tuoi sogni e rilassarti nella giornata. Il sestile su Marte Mercurio attiva la tua undicesima casa di amicizia e impegno sociale, quindi raggiungi la tua tribù e goditi un brunch virtuale, una cena o una serata di gioco. Per lo meno, fai sapere loro che stai pensando a loro.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna dei Pesci insieme a Nettuno attiva la tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali, quindi la necessità di raggiungere e connettersi con le persone a cui tieni sarà forte questo fine settimana. Diventa creativo ed esplora i modi virtuali per goderti la loro compagnia. Questo è un passaggio molto creativo, quindi scatena la tua creatività e guarda cosa ti viene in mente. Quindi, con Mercurio sestile Venere e Marte, condividilo con il mondo. Oggi tutti hanno bisogno di ispirazione e possibilità divertenti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Pesci e Nettuno attivano la tua decima casa di carriera, risultati e obiettivi rendendolo un ottimo momento per entrare in contatto con come ti senti sulla tua professione e carriera. È una direzione in cui vuoi continuare? Sei contento del lavoro che fai, dell'azienda per cui lavori, della direzione in cui va la tua vita professionale? Se stai lottando e malcontento, inizia a giocare con idee e possibilità che ti renderebbero più felice: i sestili di mercurio su Venere e Marte sono l'ideale per questo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna dei Pesci e Nettuno illuminano la tua nona casa della mente superiore, il viaggio, l'espansione e l'avventura. Potresti provare una forte spinta ad esplorare nuove direzioni e la buona notizia è che ci sono molti modi per farlo che non richiedono un passaporto o una crociera. Leggi un romanzo ambientato in una terra straniera, ordina di portarti fuori da un ristorante etnico, binge guarda uno spettacolo ambientato e girato in un posto esotico, oppure segui un corso online o un seminario in un'area che non hai mai studiato prima.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE – 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Sagittario attiva la tua quinta casa della creatività, che è la casa che Leone governa naturalmente, quindi hai ricevuto un invito su un piatto d'argento per immergerti nei progetti e nelle espressioni creative a cui stavi pensando. E anche se trascorri il fine settimana a casa, all'interno, non c'è barriera per estrarre qualsiasi mezzo che ti piace per esprimerti!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna e Nettuno illuminano la tua settima casa di associazione questo fine settimana e con il sestile da Mercurio a Venere e Marte, importanti comunicazioni, conversazioni e connessioni sono tutte sottolineate; tracciare come vuoi avvicinarti alle cose in modo da essere ben preparato, e poi immergerti. E testa a testa, Pesci, e in particolare Nettuno, sono gli arroganti del romanticismo, quindi preparati a corteggiare o essere corteggiato questo fine settimana. Goditi quel piccolo scintillio speciale.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 aprile 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : Potresti sentirti intensamente emotivo questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro mentre la luna e Nettuno in Pesci stanno attivando la tua sesta casa di lavoro. Nettuno e la luna possono entrambi suscitare paura e incertezza, il che non aiuta davvero a superare una situazione difficile se ci si trova. Invece, fai qualcosa di meraviglioso per te stesso come un lungo bagno nella vasca o una corsa nel parco. Spesso un'attività fisica calma la mente e sorgono naturalmente soluzioni.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Le tue emozioni potrebbero essere esagerate questo fine settimana mentre la luna in Pesci si unisce a Nettuno nel spruzzare un sacco di sensazioni acquose a modo tuo. Tuttavia, sei un professionista nel navigare le emozioni e questo transito attiva la tua quinta casa della creatività, il che rende le cose più facili, più leggere e divertenti. Estrai il tuo mezzo creativo preferito e immergiti. Se ti concentri sul processo piuttosto che sul risultato o sul risultato finale, tutti si divertiranno sicuramente.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna dei Pesci è raggiunta da Nettuno e illumina la tua quarta casa di casa e famiglia portando un po 'di magia e polvere fatata a casa e nel focolare. È un grande fine settimana per abbracciare le arti domestiche e preparare i pasti, fare un po 'di giardinaggio e forse anche riorganizzare i mobili! Un po 'di pulizie di primavera può abbellire le cose e portare una nuova energia e atmosfera. Se hai una famiglia con cui non parli da un po 'di tempo, prendi il telefono e fai il check-in.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna dei Pesci è raggiunta da Nettuno e illumina la tua quarta casa di casa e famiglia portando un po 'di magia e polvere fatata a casa e nel focolare. È un grande fine settimana per abbracciare le arti domestiche e preparare i pasti, fare un po 'di giardinaggio e forse anche riorganizzare i mobili! Un po 'di pulizie di primavera può abbellire le cose e portare una nuova energia e atmosfera. Se hai una famiglia con cui non parli da un po 'di tempo, prendi il telefono e fai il check-in.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna dei Pesci attiva la tua seconda casa di affari materiali ed è congiunta a Nettuno. Questo è un transito emotivo, intuitivo e creativo; tuttavia, non è uno che si presta molto bene alle funzionalità finanziarie. Questo transito può portare a eccessi, tra cui abbuffate di cibo e di spesa, soprattutto se si verificano disturbi emotivi o se le tue fondamenta nella vita sono scosse. Usa la moderazione e tieni le carte di credito nel tuo portafoglio.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 18 APRILE - 19 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Pesci: Sei nel tuo elemento questo fine settimana e più forte diventa la luna in Pesci, più sarai felice di sguazzare e giocare in quell'oceano di energia creativa e mistica. Non è il momento di concentrarsi sulle responsabilità; lasciati cedere al capriccio e rilassati e goditi il ​​flusso di energia alla mano. Venere sestile Mercurio mette in evidenza casa e famiglia, quindi concentrati lì. Marte attiva la tua dodicesima casa dei sogni ed è il sestile Messaggero Mercurio.