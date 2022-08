Oroscopo del weekend 20 agosto e 21 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 20 agosto e 21 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 agosto e domenica 21 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20 AGOSTO – 21 AGOSTO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Attento, mondo! Sei traboccante di ambizione ed energia, che fluisce liberamente e abbondantemente dalla congiunzione tra la Luna del Toro e il tuo pianeta dominante, Marte. Se riesci a tenere sotto controllo il tuo umore, non c'è nulla che si frapponga tra te e il divertimento questo fine settimana. I transiti di questo fine settimana richiedono praticamente che tu socializzi e ti diverta.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20 AGOSTO - 21 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Toro mette in risalto la tua sicurezza, mentre la sua congiunzione con Marte potrebbe indurti a impegnarti troppo o ad assumere comportamenti rischiosi. Resisti a quell'impulso in modo da poter godere più pienamente della creatività che accompagna il sestile di sabato tra la Luna Gemelli e il tuo pianeta dominante, Venere. Il sestile tra la luna e il Sole Leone nel tuo settore domestico e familiare sottolinea quanto ami questa parte della tua vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20 AGOSTO - 21 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna del Toro è in congiunzione con Marte venerdì, il che ti fa sentire sovrastimolato e nervoso. Sei molto richiesto, il che è adorabile, ma hai bisogno di un po' di tranquillità per concentrarti e radicarti. Sentirai senza dubbio il quadrato tra la luna e il tuo pianeta dominante, Mercurio, così come quello tra Mercurio e Nettuno. Sono probabili pensieri nuvolosi e problemi di concentrazione. Appoggiati al tuo lato creativo e lascia andare il tuo bisogno di logica per goderti questi transiti. Un sensitivo empatico può aiutare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20 AGOSTO - 21 AGOSTO 2022