Oroscopo del weekend 24 aprile e 25 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 24 aprile e 25 aprile : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 aprile e domenica 25 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo stile di vita e le tue abitudini personali di cura di sé sono sotto i riflettori venerdì e sabato mattina mentre la Luna in Vergine illumina la tua sesta casa. Vengono anche evidenziati i problemi di lavoro e hai l'opportunità di occuparti di dettagli importanti. La Luna in Bilancia di sabato piazza Marte, rendendo le tue parole infuocate e mettendo la tua relazione nel mirino. La soluzione migliore è morderti la lingua e affrontare le cose dopo che ti sei calmato.

TORO OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Lo stellium dei pianeti nel tuo segno ti riempie di energia illimitata; assicurati di riposare e fare delle pause, e non sforzarti troppo. La Luna in Vergine si armonizza con la tua energia del Toro, attivando la tua creatività e aiutandoti a curare i dettagli creativi. Il quadrato tra la Luna in Bilancia e Marte sabato può sottolineare problemi con colleghi o datori di lavoro. Rifiuta ogni indignazione e aspetta che passi. La domenica il trigono della luna su Saturno ti permette di raggiungere un obiettivo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Vergine illumina la casa e la famiglia venerdì e ti aiuta a occuparti dei compiti e a fare le cose in casa. È bello cancellare le cose dalla tua lista di cose da fare! La Luna in Bilancia si armonizza con la tua energia Gemelli e solleva il tuo spirito, ma il quadrato a Marte emotivamente instabile in Cancro sabato mattina può farti essere pronto a strapparti i capelli per la frustrazione. Sii gentile con te stesso e tirati fuori dalla mischia.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Marte in Cancro nella tua prima casa ti fa innervosire e la quadratura con la Luna in Bilancia sabato mattina potrebbe farti sentire come se volessi strisciare fuori dalla tua pelle! Allontanati invece; concediti lo spazio di cui hai bisogno per ritrovare la calma e l'equilibrio emotivo. Domenica, il trigono tra Saturno in Acquario e la Luna in Bilancia facilita notevolmente le cose e tutto va di nuovo a posto con il mondo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE – 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Vergine evidenzia la tua seconda casa delle finanze personali, dandoti l'energia e la concentrazione di cui hai bisogno per occuparti dei dettagli importanti. Sabato, quando la luna si sposta in Bilancia e attiva la tua terza casa di comunicazione, fa quadrare Marte. Dovrai tenere le tue emozioni al guinzaglio e guardare attentamente cosa esce dalla tua bocca. Ne vale la pena perché non avrai detriti emotivi da pulire dopo il transito.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Vergine: Venerdì la luna risplende nel tuo segno e illumina la tua prima casa di sé. Sabato, la luna si sposta in Bilancia, quadrando Marte in Cancro, suscitando emozioni, creando tensione interna, e potrebbe sembrare che tu abbia bisogno di camminare sui gusci d'uovo. Fortunatamente, è di breve durata e le cose migliorano notevolmente nel tardo pomeriggio. Il trigono tra la Luna in Bilancia e Saturno in Acquario di domenica fa luce sulle tue finanze e sulle cose al lavoro.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Venerdì, la Luna in Vergine accende sogni, visioni e affari mistici nella tua dodicesima casa. Dormi fino a tardi, svegliati lentamente e scrivi i tuoi sogni. Sabato mattina la luna si sposta nel tuo segno e illumina la tua prima casa di sé. Il quadrato di Marte può farti sentire come se stessi camminando sul fuoco, quindi evita discussioni e lotte di potere; scegli la tua azienda con saggezza. Il trigono dalla luna a Saturno in Acquario di domenica ti permette di dare forma alle tue idee creative.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE – 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Ti sentirai spinto a trascorrere del tempo con i tuoi amici mentre la Luna in Vergine illumina la tua undicesima casa venerdì. Sabato, la luna si sposta in Bilancia, attivando la tua dodicesima casa di sogni e intuizioni. È probabile che sentirai una spinta verso l'interno e dovrai allontanarti dalla folla esasperante. Il quadrato da Marte alla Luna può suscitare un'estrema irritabilità, quindi lavora più duramente per essere gentile. La tua casa beneficia delle cure amorevoli domenica con il trigono tra Saturno e la luna.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Vergine si scontra con la tua energia del Sagittario venerdì, quindi la Luna in Bilancia di sabato è un sollievo. Anche il quadrato dal volatile Marte alla luna non ti preoccupa troppo. Non rimani arrabbiato a lungo. Il trigono dal laborioso e pratico Saturno alla Luna in Bilancia di domenica ti consente di portare avanti i tuoi sogni e le tue idee, portandoli in forma fisica.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Vergine del venerdì si armonizza con la tua energia Capricorno e ti aiuta a curare dettagli importanti che non hai avuto l'energia per affrontare fino ad ora. Sabato, la luna si sposta in Bilancia e piazza Marte nella tua settima casa di collaborazione. Cammina dolcemente e maneggia con cura il cuore della tua amata. Saturno è nella tua seconda casa di denaro e prosperità ed è trigono la luna la domenica; le tue finanze ricevono una benedizione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna Vergine di venerdì illumina la tua ottava casa di risorse condivise, rendendolo un giorno ideale per curare specifiche e dettagli riguardanti conti comuni e proprietà in comproprietà. La Luna in Bilancia di sabato illumina la tua nona casa di avventure. Marte quadrato alla luna può renderti irritabile, quindi fai un respiro profondo. Domenica, il trigono tra la luna e Saturno approfondisce la tua autostima e il tuo rispetto.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 24 APRILE - 25 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Pesci: La Luna in Vergine di venerdì risplende nella tua settima casa di collaborazione, rendendo un appuntamento serale un'ottima idea. La luna si sposta in Bilancia sabato e la quadratura con Marte può rendere le cose un po 'tese mentre le emozioni diventano calde e alte. Evita gli argomenti se possibile. La domenica, il trigono tra Saturno e la luna aiuta a portare i tuoi sogni e le tue idee in forma fisica.