Oroscopo della settimana dal 17 febbraio 2025 al 23 febbraio 2025 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 febbraio al 23 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Dopo 11 settimane di retrogradazione, il tuo governatore Marte che domenica torna diretto in Cancro darà gradualmente una scossa alla tua motivazione. E poiché è coinvolto il tuo regno domestico, forse finalmente lancerai o finirai un progetto che coinvolge la tua famiglia o la tua proprietà. Cosa hai rimandato che ti sta chiamando, Ariete? La chiusura del passato potrebbe essere parte del processo dopo che il sole transiterà in Pesci nel tuo regno inconscio martedì. Durante le prossime quattro settimane, presta attenzione ai ricordi che emergono perché ti offriranno indizi su ciò che devi risolvere e rilasciare. La tua intuizione sarà anche una fonte di intuizione attraverso i tuoi presentimenti e sogni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Se il pensiero di agire ti ha fatto girare in tondo nelle ultime 11 settimane, Marte retrogrado che torna diretto in Cancro nel tuo regno mentale domenica ti farà gradualmente andare avanti di nuovo. Fare progetti, acquisire informazioni e viaggiare sarà sicuramente più facile. Inoltre, un amico o un gruppo potrebbe svolgere un ruolo importante nei tuoi piani dopo che il sole transiterà in Pesci nel tuo regno comunitario martedì per quattro settimane. Forse organizzerai un incontro di amici o intraprenderai un viaggio su strada con la tua migliore amica. Condividere le tue idee con un gruppo che si concentra su un argomento che stuzzica il tuo interesse sarebbe anche gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Dopo 11 settimane di retrogradazione, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno di beni accelererà gradualmente la tua capacità di manifestare abbondanza. Usare la tua ingegnosità per creare un nuovo flusso di reddito è una possibilità probabile grazie all'energia intraprendente di Marte. Inoltre, uscire e dimostrare/promuovere le tue capacità farà progredire la tua carriera dopo che il sole transiterà in Pesci nel tuo regno pubblico martedì per quattro settimane. Il tuo dono naturale per la socializzazione rende questo un momento eccellente per contattare i tuoi contatti per scoprire opportunità per portare il tuo lavoro al livello successivo.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Dopo 11 settimane di retrogrado, Marte che domenica torna diretto nel tuo segno rilancerà gradualmente la tua sfrontatezza, ovvero la tua motivazione, il tuo entusiasmo, il tuo desiderio e la tua sfacciataggine. Non accadrà da un giorno all'altro, ma inizierai a sentire la spinta di energia del focoso Marte nelle prossime settimane. Inoltre, il transito del sole in Pesci nel tuo regno di esplorazione martedì per quattro settimane potrebbe spingerti a soddisfare la tua voglia di viaggiare facendo un viaggio. O forse esplorerai la tua spiritualità o cultura o acquisirai conoscenze su un argomento che ti ispira. Principalmente, si tratta di concentrarsi su attività che nutrono la tua anima e risvegliano la tua connessione con lo Spirito.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Dopo 11 settimane di retrogradazione, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno inconscio dirigerà gradualmente la tua energia verso l'esterno. In altre parole, l'energia repressa dal periodo retrogrado finirà, il che libererà lentamente la tua motivazione, il tuo desiderio e la tua capacità di esprimere qualsiasi rabbia tu abbia trattenuto. Inoltre questa settimana, il sole che transita in Pesci nel tuo regno di trasformazione martedì per quattro settimane ti incoraggerà a riflettere sul tuo mondo interiore. Fai particolarmente attenzione a un'emozione, un'abitudine o un atteggiamento che ostacola l'espressione del tuo vero sé. Affrontalo e poi lascialo andare.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Dopo 11 settimane di retrogrado, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno comunitario rimetterà gradualmente in moto la tua vita sociale. Potresti scoprire che certi amici o gruppi non ti entusiasmano più, non ti motivano o non ti ispirano più, mentre nuove persone entreranno nella tua vita e ti offriranno nuove esperienze. Dipende tutto da dove vuoi spendere la tua energia, quindi assicurati che le persone con cui ti relazioni siano allineate con il tuo vero sé. Inoltre questa settimana, martedì, il sole che transita in Pesci nel tuo regno di coppia per quattro settimane focalizzerà la tua attenzione sulle attività a due in una relazione intima. Potresti anche avere in mente un impegno, un matrimonio o l'uguaglianza.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Dopo 11 settimane di moto retrogrado, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno pubblico darà una scossa ai tuoi obiettivi professionali, ma potrebbe volerci un po' prima che tu senta il pieno impatto del Marte motivante. Quali delle tue aspirazioni hai messo in attesa durante il periodo retrogrado? Preparati a provarci! Nel frattempo, martedì il sole che transita in Pesci per quattro settimane ti preparerà ad andare avanti semplificando la tua vita quotidiana e migliorando il tuo benessere. Pertanto, ora è il momento di analizzare le tue abitudini, il tuo regime di fitness e il tuo programma di lavoro per scoprire come influenzano la tua salute e apportare modifiche, se necessario.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Dopo 11 settimane di moto retrogrado, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno di esplorazione ti spingerà gradualmente a esplorare nuovi territori. Questo "territorio" probabilmente implicherà l'approfondimento della tua vita spirituale, l'espansione delle tue conoscenze o il viaggio in un luogo lontano. Principalmente, cercherai esperienze che amplieranno la tua visione del mondo. Divertirti sarà parte del processo dopo che il sole transiterà in Pesci nella tua quinta casa amante del divertimento martedì. Durante le prossime quattro settimane, concentrare la tua attenzione sulla tua vita amorosa e sulla creatività sarà gratificante. Inoltre, Marte che torna diretto accenderà la passione che potrebbe essere rimasta dormiente durante il periodo retrogrado.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Dopo 11 settimane di attenzione rivolta verso l'interno, Marte retrogrado che domenica torna diretto in Cancro ti motiverà gradualmente a liberarti di un'emozione, un comportamento o un'abitudine che ti blocca. Un problema che coinvolge rabbia, desiderio o risorse condivise può far parte del quadro. Marte può anche riaccendere la passione che è stata messa in attesa durante il periodo retrogrado. Inoltre, questa settimana, il sole che transita in Pesci nel tuo regno domestico martedì per quattro settimane focalizzerà la tua attenzione sulla tua famiglia o proprietà. Potresti essere ispirato a riconnetterti con alcuni parenti o a ricercare la tua discendenza. Anche migliorare il tuo ambiente di vita potrebbe essere nella tua agenda.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Dopo 11 settimane di moto retrogrado, Marte che domenica torna diretto in Cancro nel tuo regno di coppia ti darà gradualmente il via libera per andare avanti in una relazione. Questo può significare risolvere un problema con il tuo compagno o migliore amico, impegnarti in una nuova relazione o fare squadra con qualcuno per un progetto. Sii consapevole di qualsiasi risentimento che deve essere risolto. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nelle tue relazioni. Inoltre questa settimana, martedì il transito del sole in Pesci nel tuo regno mentale per quattro settimane è il momento perfetto per esprimere le tue idee e imparare cose nuove. Potresti anche essere irrequieto all'idea di fare un viaggio.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Dopo 11 settimane di moto retrogrado, Marte che domenica torna diretto in Cancro aumenterà gradualmente la tua motivazione a migliorare il tuo stile di vita. Ciò può significare rinnovare la tua dieta e il tuo regime di esercizi per aumentare la tua energia, delegare determinati compiti per ridurre lo stress o semplicemente prenderti più tempo per le attività che ti entusiasmano. Cosa puoi fare per migliorare il tuo benessere, Acquario? Inoltre, questa settimana, il transito del sole in Pesci nel tuo regno dei beni martedì per quattro settimane farà emergere la tua creatività quando si tratta di fare soldi. Principalmente, consentire alla tua luce interiore (sé superiore) di prendere l'iniziativa illuminerà un percorso verso la prosperità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Dopo 11 settimane di retrogradazione, Marte che domenica torna diretto in Cancro nella tua quinta casa amante del divertimento rimetterà gradualmente in carreggiata il romanticismo (e la passione!). Questa è una buona notizia per lanciare una nuova relazione o rivitalizzare una che è bloccata in un solco. Se al momento il romanticismo è in pausa, potresti incanalare l'energia motivante o Marte nella tua creatività. Questa è un'influenza eccellente per sviluppare i tuoi talenti o condividerli con il pubblico. Inoltre, il sole che transita nel tuo segno martedì lancerà un nuovo ciclo personale nelle prossime quattro settimane. Ora è il momento di brillare, Pesci!

