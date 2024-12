Oroscopo della settimana dal 2 dicembre 2024 al 8 dicembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 dicembre al 8 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo governatore Marte che diventa retrogrado in Leone venerdì può esaurire la tua motivazione durante le prossime quattro settimane. Dal momento che è coinvolta la tua quinta casa amante del divertimento, potrebbe sembrare che il tuo romantico o artista interiore sia andato a terra. D'altro canto, questa influenza introspettiva può innescare intuizioni sui tuoi desideri, sforzi creativi o rabbia, quindi avrai maggiore chiarezza (e passione!) andando avanti. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, l'amore attraverso l'amicizia sarà il tema di Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno comunitario. Il romanticismo potrebbe arrivare tramite un amico o un gruppo. Principalmente, sarai attratto da contatti che si collegano genuinamente con il tuo cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Iniziare attività che coinvolgono la tua vita domestica potrebbe essere difficile dopo che Marte diventa retrogrado in Leone venerdì. Questa influenza rivolta verso l'interno può ridurre la tua motivazione o energia per fare progetti con la tua famiglia o occuparti di questioni relative alla tua proprietà. Va tutto bene, Toro. D'altro canto, Marte retrogrado ti spingerà ad analizzare i tuoi desideri, le tue motivazioni o la tua rabbia che coinvolgono la tua vita domestica, così avrai una comprensione più profonda delle tue fondamenta. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, la tua popolarità con il pubblico aumenterà con il transito di Venere in Acquario nel tuo regno della carriera. Mostrare la tua creatività porterà elogi, mentre una connessione professionale potrebbe portare un'opportunità, e forse anche una storia d'amore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Venerdì Marte diventa retrogrado in Leone nel tuo regno mentale, il che volgerà la tua motivazione, rabbia e desiderio verso l'interno durante le prossime quattro settimane. Esprimere te stesso, soprattutto quando sei irritato, può essere difficile. Tuttavia, analizzare ciò che ti fa arrabbiare o ti spinge ad andare avanti potrebbe rivelare se il tuo pensiero supporta o ostacola la tua capacità di dire la tua verità e realizzare i tuoi sogni. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno di esplorazione può ispirarti a entrare in contatto con persone di culture diverse. Anche viaggiare con un amico o un amante potrebbe essere nelle stelle per te. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore tramite un'attività spirituale, una lezione o un viaggio.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Marte che diventa retrogrado in Leone nel tuo regno dei beni venerdì potrebbe scatenare qualsiasi forte emozione tu abbia riguardo al potere di guadagno. Durante le prossime quattro settimane, questa influenza rivolta verso l'interno incoraggia un'analisi dei tuoi sentimenti riguardo alle tue finanze, specialmente se la spesa emotiva sorge quando sei stressato o arrabbiato. Eliminare la negatività aiuterà a liberare il flusso di abbondanza nella tua vita. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno della trasformazione potrebbe scatenare (e aiutare a guarire) qualsiasi problema tu abbia nel dare o ricevere amore. Può anche intensificare la passione in una relazione intima.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Una prova di pazienza potrebbe arrivare con Marte che diventa retrogrado nel tuo segno venerdì. Durante le prossime quattro settimane, potresti avere la sensazione che qualcuno stia tirando indietro le redini proprio quando hai raggiunto il cancelletto di partenza, rendendo difficile avviare o fare progressi significativi nei tuoi progetti, o in una relazione, per quella materia. D'altro canto, esaminare le tue motivazioni, i tuoi desideri e la tua rabbia libererà la tua energia per andare avanti in qualsiasi cosa ti appassioni. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, il sostegno amorevole del tuo compagno o di un caro amico (o di un nuovo ammiratore!) sarà il dono di Venere che transita attraverso l'Acquario nel tuo regno di coppia.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Marte che diventa retrogrado in Leone nel tuo regno inconscio venerdì può suscitare emozioni primordiali durante le prossime quattro settimane. Può scatenare qualsiasi rabbia o desiderio tu abbia seppellito o messo da parte, rendendo questo un momento ideale per esaminare i sentimenti che emergono in te. Marte può anche risvegliare il tuo lato audace (sappiamo che è lì dentro, Vergine). Sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort per realizzare il tuo sogno? Inoltre questa settimana, da venerdì fino al 2 febbraio 2025, sono le piccole cose che faranno sbocciare l'amore mentre Venere transita attraverso l'Acquario. Un'attività sana o utile può portare un ammiratore. Inoltre, un giro di coccole per te dovrebbe essere nella tua agenda.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Venerdì Marte diventa retrogrado in Leone nel tuo regno comunitario, il che potrebbe suscitare un po' di angoscia per la tua vita sociale durante le prossime quattro settimane. In realtà, a causa dell'energia rivolta verso l'interno di questa influenza, esporsi potrebbe sembrare troppo impegnativo, e va bene così. Ora è il momento di analizzare le tue amicizie e le attività di gruppo, in particolare il modo in cui gestisci i conflitti ed esprimi (o reprimi) la rabbia. Il lato positivo è che da venerdì fino al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nella tua quinta casa amante del divertimento porterà un'atmosfera più leggera agli incontri sociali, in particolare quelli romantici. Venere risveglierà anche l'artista che è in te.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Marte che diventa retrogrado in Leone nel tuo regno pubblico venerdì potrebbe far deragliare la tua ambizione durante le prossime quattro settimane. Poiché questa influenza ti tirerà dentro, far partire progetti o fare progressi con quelli su cui stai lavorando ora può essere frustrante. E non sarai comunque molto motivato a farlo. Invece di nuotare controcorrente, fai un esame di coscienza su ciò che ti spinge a raggiungere i tuoi obiettivi e su come gestisci i conflitti con le persone autorevoli. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, entrare in contatto con la tua famiglia o abbellire il tuo ambiente di vita renderà felice il tuo cuore mentre Venere transita attraverso l'Acquario nel tuo regno domestico.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Marte che diventa retrogrado in Leone venerdì potrebbe smorzare il tuo spirito avventuroso durante le prossime quattro settimane. La tua spinta a esplorare il mondo e ad acquisire una conoscenza superiore sarà rivolta verso l'interno, rendendo questo un momento eccellente per esaminare il tuo bisogno di libertà, insieme a come reagisci alle credenze spirituali e alle culture di altre persone. Marte potrebbe anche suscitare un po' di rabbia. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno mentale ispirerà comunicazioni dal cuore. Esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni, o anche agli estranei che incontri, diffonderà gioia. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore tramite una fonte online o un incontro casuale.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Marte che diventa retrogrado in Leone nel tuo regno di guarigione e intimità potrebbe affievolire il tuo desiderio durante le prossime quattro settimane. Questa influenza rivolta verso l'interno può offrire intuizioni su ciò che ti spinge, come sesso, sicurezza o persino rabbia, ma può rendere difficile agire sui tuoi istinti. Intraprendere un viaggio interiore può illuminare qualsiasi problema fastidioso di Marte che devi esaminare e rilasciare. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno finanziario può aumentare il tuo potere di guadagno attraverso la tua creatività o le tue connessioni. Lasciare che il tuo cuore prenda il comando e fare ciò che ami è la chiave per manifestare prosperità ora.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Marte che diventa retrogrado in Leone potrebbe mettere in secondo piano le questioni di coppia durante le prossime quattro settimane. Questa influenza rivolta verso l'interno incoraggia ad acquisire una comprensione più profonda di come gestire (o evitare) la rabbia, il sesso o prendere il comando, in una relazione stretta o in una partnership commerciale. Tuttavia, avviare una relazione o una partnership potrebbe essere impegnativo. Inoltre questa settimana, da venerdì al 2 febbraio 2025, aprire il tuo cuore all'amore sarà il dono di Venere in transito nel tuo segno. Condividere le tue attività e idee con le persone a cui tieni porterà gioia. Un interesse amoroso potrebbe essere all'orizzonte. Come minimo ti circonderai di amici che apprezzano il tuo vero sé. Un sensitivo dell'amore può rivelare cosa ti aspetta nelle tue relazioni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Marte che diventa retrogrado in Leone venerdì può far deragliare la tua motivazione a fare le cose o prenderti cura di te stesso durante le prossime quattro settimane. Questo perché l'alta energia di Marte si rivolge verso l'interno quando il pianeta intraprendente è retrogrado. Pertanto, ora è un momento eccellente per analizzare come le tue attività influenzano la tua vitalità. Cosa ti esaurisce l'energia, Pesci? Com'è il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata? Cosa ti motiva a mangiare bene e a fare esercizio? Reindirizzare la tua energia verso attività sane migliorerà il tuo benessere. Inoltre questa settimana, da venerdì fino al 2 febbraio 2025, Venere in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno inconscio porterà intuizioni sulle benedizioni e le sfide di una relazione passata o di un problema di relazione

