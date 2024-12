Oroscopo della settimana dal 9 dicembre 2024 al 15 dicembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 dicembre al 15 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Venere in opposizione a Marte nei tuoi regni sociali a metà settimana potrebbe indurre un flirt durante un'attività di gruppo o un'esplosione di chimica con un amico. La tensione è alta, ma l'attrazione si esaurirà? Più avanti, la tua autoespressione salirà alle stelle intorno al periodo della Luna Piena nei Gemelli cerebrali di domenica. Sarai pieno di idee e opinioni (più del solito), rendendo questo un momento eccellente per scrivere un blog, creare una storia o semplicemente entrare in contatto con amici che apprezzano la tua intelligenza. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario tornerà diretto nel tuo regno di esplorazione, anche se andare avanti con i tuoi piani potrebbe essere lento per circa altre tre settimane.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo governatore Venere in opposizione a Marte a metà settimana potrebbe preparare il terreno per una battaglia tra i sessi. L'incontro potrebbe essere focoso, amichevole o frustrante a seconda di come ti senti nei confronti della persona coinvolta. Un problema con l'autorità potrebbe essere parte del quadro. Più tardi, la Luna Piena in Gemelli di domenica darà energia al tuo potere di guadagno o ti spingerà a fare follie. Usare questa grande energia per immaginare la prosperità potrebbe aiutare ad aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto volgerà gradualmente la tua attenzione verso l'esterno, anche se continuerai a integrare ciò che hai imparato su te stesso durante il periodo retrogrado per altre tre settimane circa.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Venere in opposizione a Marte nel tuo regno mentale a metà settimana potrebbe innescare un conflitto tra i tuoi ideali e la logica in una relazione. Forse il tuo desiderio di un'anima gemella si intensificherà, mentre ti convinci a rinunciare al sogno (apparentemente) impossibile. Un sensitivo dell'amore può fornire chiarezza. Più avanti, i tuoi poteri di attrazione si intensificheranno man mano che ti avvicinerai alla Luna Piena nel tuo segno domenica. Allo stesso tempo, Mercurio in Sagittario nel tuo regno di coppia diventerà diretto, il che semplificherà gradualmente le comunicazioni nelle tue relazioni più strette. Tuttavia, dovrai essere consapevole delle tue parole per circa altre tre settimane mentre integri ciò che hai imparato durante il periodo retrogrado.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Un'opposizione a metà settimana tra Venere e Marte nel tuo regno finanziario potrebbe scatenare la voglia di lanciarti in una frenesia di spese. Potrebbe anche rivelare come usare la tua creatività per aumentare il tuo reddito. Più avanti, la Luna Piena in Gemelli di domenica potrebbe risvegliare un'emozione sepolta che necessita della tua attenzione. Prendersi del tempo per l'introspezione e parlare con qualcuno di saggio può fornire intuizioni. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo del percorso di vita per una guida. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto ti aiuterà a semplificare le tue attività e i tuoi piani quotidiani, anche se dovrai stare attento alle incomprensioni e ai problemi tecnologici per altre tre settimane circa.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Venere in Acquario nel tuo regno di coppia in opposizione a Marte nel tuo segno potrebbe provocare un incontro acceso in una relazione intima. Il "calore" potrebbe comportare passione o contesa, o entrambe. Un sensitivo dell'amore può aiutarti a superare la sfida. Più avanti, entrare in contatto con gli amici o partecipare a un gruppo ti darà energia intorno al periodo della Luna Piena in Gemelli nel tuo regno di comunità domenica. Le emozioni saranno forti, quindi sforzati di circondarti di persone positive. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto semplificherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni. Tuttavia, per altre tre settimane circa, starai ancora elaborando ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado sulla tua vita amorosa o sulla creatività.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Che tu stia facendo la prima mossa con un potenziale amante o inseguendo un sogno, Venere in opposizione a Marte nel tuo regno inconscio a metà settimana può rivelare qualsiasi preoccupazione tu abbia riguardo al perseguire ciò che desideri. Se è così, allora è probabile che la colpa sia di una limitazione autoimposta. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per una visione intuitiva. Domenica, la Luna Piena in Gemelli nel tuo regno pubblico intensificherà il tuo desiderio di raggiungere un obiettivo professionale. Tuttavia, sebbene Mercurio in Sagittario che domenica tornerà diretto semplificherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni, dovrai essere consapevole dei problemi per altre tre settimane circa mentre elabori ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Un enigma relazionale potrebbe sorgere a metà settimana quando il tuo governatore Venere si oppone a Marte nei tuoi regni dell'amore e dell'amicizia. Potrebbe comportare un tiro alla fune tra soccombere a un'attrazione e rimanere nel territorio dell'amicizia. Un sensitivo dell'amore può illuminare cosa ti aspetta in entrambi gli scenari. Più avanti, la Luna piena in Gemelli di domenica può renderti irrequieto nell'esplorare qualcosa di nuovo. Provare un'attività o un luogo che non conosci soddisferebbe il tuo avventuriero interiore, almeno per ora. Inoltre, domenica, i tuoi piani e le tue comunicazioni fluiranno gradualmente più facilmente dopo che Mercurio in Sagittario diventerà diretto nel tuo regno mentale domenica. Tuttavia, dovrai stare attento a piccoli malintesi e problemi tecnologici per circa altre tre settimane.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Un'opposizione Venere-Marte potrebbe scuotere una relazione personale o professionale verso la metà della settimana. Uno scontro di volontà è il probabile colpevole. Più tardi, la Luna Piena in Gemelli di domenica potrebbe risvegliare il tuo desiderio di un incontro sexy o, al contrario, il bisogno di stare da solo per ricaricarti. Ovviamente, agire su uno potrebbe portare all'altro, e va bene così. Sappi solo che le emozioni saranno forti mentre ti dirigi verso il weekend. Un sensitivo dell'amore può fornire intuizioni intuitive. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto migliorerà gradualmente la tua chiarezza sui soldi. Tuttavia, dovrai essere consapevole delle transazioni finanziarie per circa altre tre settimane mentre elabori ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Adottare un approccio logico a una relazione potrebbe scontrarsi con il tuo intuito, poiché Venere si oppone a Marte nei tuoi regni mentali e spirituali a metà settimana. L'intellettualismo può isolarti dal tuo cuore, insieme alla tua guida superiore, quindi cerca di trovare un equilibrio tra cuore e mente. Più avanti, la Luna Piena in Gemelli di domenica intensificherà le tue emozioni sul matrimonio, l'impegno o l'uguaglianza in una relazione. O forse il tuo compagno sarà il bersaglio della tua angoscia o gioia, o di entrambe. Parla con un sensitivo dell'amore per una prospettiva intuitiva. Inoltre, le comunicazioni miglioreranno gradualmente dopo che Mercurio nel tuo segno diventerà diretto domenica. Tuttavia, dovrai prestare particolare attenzione ai dettagli per altre tre settimane, un momento per elaborare ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Venere in opposizione a Marte nei tuoi regni del denaro potrebbe innescare l'impulso a spendere in bellezza o piacere, per te o per qualcuno che ami. Un sensitivo del denaro può offrire una prospettiva intuitiva sul tuo potere di guadagno. Più avanti, aspettati che le tue solite attività quotidiane aumentino intorno al momento della Luna Piena in Gemelli domenica. Anche portare il tuo regime di fitness al livello successivo potrebbe essere nel tuo programma. Allo stesso tempo, Mercurio in Sagittario che diventa diretto nel tuo regno inconscio ti tirerà gradualmente fuori dal passato e nel presente. Tuttavia, l'energia retrograda continuerà per circa altre tre settimane mentre integri il lavoro interiore che hai fatto durante quel periodo. Nel frattempo, continua a essere consapevole dei dettagli dei tuoi piani e delle tue comunicazioni.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Venere nel tuo segno in opposizione a Marte a metà settimana potrebbe accendere un incontro sexy o ispirare un'opera d'arte se segui il tuo cuore. Inoltre, la tua giocosità e creatività ti renderanno una calamita per gli ammiratori intorno al periodo della Luna Piena in Gemelli di domenica. Questo è un momento eccellente per un incontro romantico con la tua dolce metà o un ritrovo di amici che ti sollevano il morale. Un sensitivo dell'amore può rivelare cosa ti aspetta nelle tue relazioni. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto semplificherà gradualmente i tuoi piani sociali e le tue comunicazioni, ma dovrai stare attento a piccoli problemi durante le prossime tre settimane mentre elabori ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Un'opposizione Venere-Marte nei tuoi regni dell'inconscio e del benessere a metà settimana può innescare il bisogno di solitudine poiché risveglia ricordi sulla tua vita amorosa. Scrivere i tuoi sentimenti e prestare attenzione al tuo intuito può innescare un'intuizione inaspettata. Un sensitivo dell'amore può fornire ulteriore chiarezza. Più avanti, aspettati un sacco di attività che coinvolgono la tua vita domestica intorno al periodo della Luna Piena in Gemelli di domenica. Le emozioni saranno forti, quindi le conversazioni con la tua famiglia non saranno noiose. Sempre domenica, Mercurio in Sagittario che diventa diretto semplificherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni professionali, ma dovrai stare attento alle palle curve per circa altre tre settimane mentre elabori ciò che hai sperimentato durante il periodo retrogrado.

