Oroscopo della settimana da 30 marzo a 3 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 marzo al 3 aprile col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Preparati a un'esplosione di socializzazione! Tra lunedì e il 12 maggio, il tuo sovrano Marte in viaggio attraverso l'Acquario ti riunirà con amici e gruppi che ti sfidano e ti motivano. Principalmente, sarai attratto dalle persone che condividono ciò di cui sei appassionato, soprattutto se rende il mondo un posto migliore. Il prossimo è Venere che entra nei Gemelli intelligenti venerdì, che ispirerà la tua strada con le parole e l'amore per l'apprendimento nei prossimi quattro mesi. Se sei solo, probabilmente attirerai un ammiratore che comunica facilmente con te. Il romanticismo può essere trovato online, tramite una lezione o un'introduzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Toro: Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario darà energia alle tue aspirazioni a lungo termine, specialmente nella tua vita professionale. Tali attività ti metteranno in contatto con persone che condividono i tuoi obiettivi, che ti motiveranno o ti irriteranno, a seconda del loro uso dell'autorità. Il prossimo è il tuo sovrano di Venere che entra nei Gemelli nel tuo regno di denaro venerdì. Durante i prossimi quattro mesi, sarai nel flusso della prosperità mentre trovi modi per aumentare le tue finanze. Anche la discussione di questioni finanziarie con il tuo partner sarà più facile. Se sei solo, avrai maggiori probabilità di attrarre qualcuno genuino e stabile.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Sei nel flusso, Gemelli! Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario accenderà il tuo desiderio di espandere i tuoi orizzonti. Esplorare un luogo / cultura, rivitalizzare la tua vita spirituale o acquisire conoscenze più elevate può far parte del processo. Per quanto riguarda la socializzazione, sarai attratto dalle persone che ti attirano in nuove esperienze, in particolare quelle che accelerano la tua crescita personale. Ancora meglio, Venere che entra nel tuo segno venerdì ti ispirerà a ravvivare la tua relazione attuale o fare uno sforzo per incontrare nuove persone, una delle quali potrebbe diventare un interesse amoroso. Il collegamento con le persone arriverà facilmente, ma assicurati di essere sincero e non solo di esercitare le tue abilità di flirt.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Tra lunedì e il 12 maggio, Marte in viaggio attraverso l'Acquario richiederà una trasformazione interiore. All'improvviso potresti sentirti impaziente di rilasciare un'emozione o una convinzione che ti trattiene e il motivatore Marte potrebbe essere l'influenza che ti fa avanzare. Inoltre, Venere che entra in Gemelli venerdì rivolgerà la tua attenzione alle relazioni passate, il che ti farà capire perché hai incontrato certe persone e cosa hai guadagnato da quelle esperienze. Ora potrebbe essere il momento di rilasciare un attaccamento che limita il flusso dell'amore nella tua vita. Potresti persino venire a conoscenza di una relazione passata che spiega la tua situazione attuale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Preparati per un'esplosione di energia di partnership! Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario accenderà alcune conversazioni e attività vivaci con il tuo compagno più vicino. Oppure potrebbe portare un nuovo ammiratore che accende la tua passione, entusiasmo e / o temperamento, a seconda della situazione. Le attività che attingono al tuo lato audace possono far parte del quadro. Parlando di relazioni, Venere che entra nei Gemelli nel tuo regno sociale venerdì porterà l'amore attraverso l'amicizia. Sarai ispirato a condividere il tuo cuore con i tuoi amici e incontrare nuovi contatti (e forse un amante!) Attraverso attività di gruppo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Un obiettivo su cui ti concentri potrebbe avere un ruolo nella storia d'amore nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario darà energia ai tuoi obiettivi di lavoro o benessere. Potresti essere attratto da qualcuno che ti motiva a diventare sano o a realizzare un progetto. Il prossimo è che Venere entra venerdì nel Gemelli nel tuo regno di carriera. Questo significa che il romanticismo può venire attraverso una persona o un'attività che coinvolge il tuo lavoro, magari con qualcuno nel tuo campo o un collega che gioca a matchmaker. O forse questa persona condividerà semplicemente le priorità più vicine al tuo cuore.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : I tuoi poteri di attrazione stanno per aumentare! Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento - per fortuna! Un incontro sexy è quasi assicurato, ma se il romanticismo non è nella tua lista di cose da fare, per qualsiasi motivo, concentrarti sulla tua creatività accenderà la tua musa interiore. Per lo meno ti divertirai un sacco con i tuoi amici. Il prossimo è il tuo sovrano di Venere che entra nei Gemelli venerdì. Durante i prossimi quattro mesi attirerai persone in sintonia con la tua spiritualità o cultura. Pertanto, un'attività che prevede l'esplorazione o la crescita personale è la soluzione migliore per incontrare qualcuno di speciale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra lunedì e il 12 maggio, motivare Marte a viaggiare attraverso l'Acquario rivolge la tua attenzione alla tua vita domestica. Sarai ispirato a migliorare il tuo ambiente di vita e magari a organizzare una vivace festa per amici o parenti. Tuttavia, la tensione può aumentare con un membro della famiglia, quindi fai attenzione agli argomenti spinosi che potrebbero causare un tracollo. Il prossimo è che Venere entra nei Gemelli nel tuo regno di guarigione venerdì. Durante i prossimi quattro mesi, il pianeta dell'amore ti metterà in contatto con i tuoi sentimenti più profondi sull'intimità e potrebbe portare un profondo incontro emotivo. Principalmente, ora è il momento di rilasciare tutti i sentimenti che bloccano l'espressione del tuo cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che attraversa l'Acquario accenderà il tuo cervello. Sarai attratto dalle persone che motivano o sfidano il tuo modo di pensare, quindi è probabile che incontri altamente intellettuali. Per far entrare il tuo cuore, Venere che entra nei Gemelli venerdì illuminerà il tuo regno di coppia e risveglierà il tuo amore per le persone più vicine a te (o una persona speciale). Durante i prossimi quattro mesi, conversazioni e attività condivise approfondiranno tali connessioni. Se stai cercando una relazione impegnata, il pianeta dell'amore potrebbe riunirti con qualcuno compatibile.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario darà energia al tuo potere di guadagno. Il tuo go-getter interiore cercherà (e troverà!) Opportunità finanziarie, ma sappi che il denaro può anche essere una fonte di contesa con qualcuno vicino a te. Il prossimo è Venere che entra nei Gemelli venerdì. Durante i prossimi quattro mesi, il pianeta dell'amore intensificherà l'armonia con le persone coinvolte nella tua vita quotidiana, come i tuoi colleghi. Potresti attirare un ammiratore collegato al tuo lavoro, alla tua salute o alle tue attività di volontariato. Principalmente, sarai ispirato ad essere al servizio di coloro che ami.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Preparati a un'esplosione di motivazione. Tra lunedì e il 12 maggio, Marte assertivo che viaggia attraverso il tuo segno accenderà la tua volontà per far accadere le cose. Sia che tu sia spinto a incontrare qualcuno di speciale, a far avanzare la tua carriera o a rendere il mondo un posto migliore, sarai inarrestabile se il momento è giusto e il tuo obiettivo è in linea con il tuo destino. E con Venere che entra nei Gemelli nel tuo regno romantico venerdì, le stelle sono allineate per amore! Durante i prossimi quattro mesi, sarai una calamita per gli ammiratori che vogliono uscire, fare amicizia o collaborare con te.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Tra lunedì e il 12 maggio, il motivatore Marte che viaggia attraverso l'Acquario risveglierà tutte le emozioni necessarie per esprimere, guarire o liberare. E poiché è coinvolto il tuo regno del passato, un problema riportato da una vita precedente potrebbe sorgere per essere risolto. Per quanto riguarda l'amore, Venere che entra nei Gemelli venerdì porterà armonia e bellezza alla tua vita domestica nei prossimi quattro mesi. Ora è un momento eccellente per migliorare il tuo ambiente di vita e ospitare una festa (o una prova intima per due!) Il romanticismo può venire attraverso un evento di quartiere o uno sforzo di matchmaking da parte di un parente.