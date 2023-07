Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2023- Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 luglio al 16 luglio col favore delle stelle.

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete: Tra lunedì e il 26 agosto, il tuo sovrano di Marte transita attraverso la Vergine. Si tratta di valutare i dettagli che compongono la tua vita quotidiana, come la tua dieta, il regime di fitness e come gestisci il tuo tempo. Non è la più entusiasmante delle imprese, ma alla fine migliorerà il tuo stile di vita. Inoltre, il volontariato per aiutare i bisognosi, impegnandosi anche nella cura di sé, porterà soddisfazione. Su una nota più romantica, il transito di Mercurio nell'appassionato Leone martedì (fino al 27 luglio) ispirerà idee e conversazioni sulla tua vita amorosa, sui bambini e/o sulle capacità creative. Il romanticismo può arrivare attraverso una fonte online, uno scenario di matchmaking o un viaggio. Prendi in considerazione l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Toro: La passione sta per salire nella stratosfera, Toro! Tra lunedì e il 26 agosto, il transito di Marte attraverso la Vergine darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento, il che significa che è tempo di perseguire qualunque cosa accenda il tuo fuoco. Sia che tu rinnovi la storia d'amore con la tua dolce metà, ti goda un incontro bollente con un nuovo amante o ti lanci in un progetto che accenda la tua creatività, si tratta solo di seguire il tuo cuore. Rivolgiti a un sensitivo dell'amore per uno sguardo al futuro. In altre notizie cosmiche, il transito di Mercurio in Leone martedì (fino al 27 luglio) focalizzerà la tua attenzione sulla tua vita domestica. La tua curiosità per la tua famiglia può portare a conversazioni informative con i membri della famiglia o potrebbe spingerti a esplorare i tuoi antenati..

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Gemelli: Aspettati alcune interazioni accese con la tua famiglia nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 26 agosto, il transito di Marte attraverso la Vergine nel tuo regno domestico intensificherà una relazione o una situazione che coinvolge la tua vita familiare. Qualunque cosa ti stia infastidendo, probabilmente emergerà, chiedendo di fare i conti. Se sorge un conflitto, sii consapevole delle tue parole e sforzati di capire da dove viene l'altra persona. Fortunatamente, il tuo sovrano Mercurio transita in Leone nel tuo regno mentale martedì (fino al 27 luglio). Ciò aumenterà la tua creatività, chiarezza e fascino quando esprimi te stesso, rendendo difficile per chiunque rimanere arrabbiato con te a lungo. Prendi in considerazione l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per avere informazioni sulle tue relazioni.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Cancro: Riguarda le tue capacità intellettuali nelle settimane a venire. Tra lunedì e il 26 agosto, il transito di Marte in Vergine nella tua zona mentale intensificherà la voglia di affermare le tue opinioni e acquisire informazioni. Sarai pronto a parlare e ad imparare cose nuove, ma perderai anche rapidamente la pazienza con la stupidità o l'ignoranza. Viaggerai anche più del solito, quindi fai attenzione mentre guidi. Inoltre, tra martedì e il 27 luglio, alcune delle tue idee riguarderanno il fare soldi mentre il cervellone Mercurio transita attraverso il Leone nel tuo regno finanziario. Attingere alla tua creatività è la chiave per migliorare il tuo potere di guadagno. Connettiti con un sensitivo del denaro per illuminare un percorso verso la prosperità.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Leone: Lunedì sarai pazzamente impegnato nel periodo della luna piena in Capricorno. Potresti dimenticare di prenderti cura di te stesso se hai troppo da fare e troppo poco tempo per farlo, quindi assicurati di fare delle pause e delegare compiti. Attento al tuo benessere. Sabato, una congiunzione Luna-Nettuno in Pesci empatici può renderti insolitamente impressionabile, quindi cerca di evitare coloro che ti abbatterebbero. Entrare in contatto con un amico saggio che è in sintonia con te ti aiuterà a rimanere centrato. Un sensitivo del percorso di vita può anche offrire una guida. Inoltre, la connessione di Nettuno con Mercurio nel tuo regno inconscio questo fine settimana aumenterà la tua sensibilità psichica. L'inserimento nel diario può portare una visione profonda del tuo passato.