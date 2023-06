Oroscopo della settimana dal 12 giugno al 18 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 12 giugno al 18 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 GIUGNO AL 18 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La luna nel tuo segno lunedì può intensificare qualunque cosa tu stia provando, quindi sforzati di circondarti di positività. Tuttavia, l'obiettivo principale di questa settimana è nella tua testa, come nel modo in cui ti esprimi. Le parole contano, Ariete. Ciò che invii nel mondo ti tornerà in qualche forma, quindi fai attenzione a ciò che dici, specialmente quando il nebuloso Nettuno si scontra con la Luna Nuova in Gemelli sabato/domenica. Questo è il momento in cui è più probabile che tu faccia un passo falso in una conversazione. Anche questa settimana, Mercurio si scontra con il pesante Saturno, il che può innescare la tua esitazione a parlare. Una fusione luna-Mercurio in Gemelli venerdì ti ispirerà a comunicare dal cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 GIUGNO AL 18 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Toro : L'inizio della settimana potrebbe essere traballante poiché le afflizioni alla luna nel tuo segno ti fanno tremare emotivamente, quindi sforzati di entrare in contatto con persone di supporto. Principalmente, tuttavia, questa settimana riguarda la tua mentalità e le comunicazioni sul denaro. In primo luogo, un quadrato infrasettimanale limitante Mercurio-Saturno può innescare qualsiasi dubbio sul tuo potere di guadagno, ma una fusione Luna-Mercurio in Gemelli venerdì ispirerà un cambiamento positivo nel tuo atteggiamento. Ancora più importante, la Luna Nuova in Gemelli nel tuo regno finanziario sabato/domenica porta un nuovo ciclo monetario durante le prossime due settimane, ma con Nettuno anche sulla scena, è probabile un passo falso finanziario a meno che tu non conosca tutti i fatti e comunichi chiaramente.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 GIUGNO AL 18 GIUGNO 2023