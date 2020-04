Oroscopo della settimana dal 13 al 17 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 aprile al 17 aprile col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Ariete: La responsabilità è il tema all'inizio della settimana, ma il sole nel tuo segno che si scontra con Plutone sovversivo può innescare il tuo ribelle interiore. Chiunque affermi la propria autorità su di te o semplicemente si aspetti una certa risposta da te accenderà la tua serie argomentativa. Trascorrere del tempo con gli amici ti aiuterà ad alleggerire infrasettimanale. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso Pesci sognanti può risvegliare la tua intuizione, insieme ai sentimenti che hai messo da parte, per qualsiasi motivo. Tuttavia, un incontro intimo per due può far emergere il meglio di te. Infine, il sole che entra in Toro domenica incoraggia un approccio radicato e genuino quando si tratta di amore e denaro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Toro: L'ultimo quarto di luna nel Capricorno all'inizio della settimana può rivelare se ti trattieni dall'andare avanti su qualcosa di cui hai bisogno / desideri. Come tale, ora è il momento di andare verso l'interno per illuminare qualsiasi limitazione o ferita autoimposta al cuore che devi liberare o guarire. Potresti anche avere un assaggio del tuo futuro, quindi presta attenzione al tuo intuito. Questo fine settimana, la luna che attraversa il tuo regno sociale ti ispirerà a connetterti con gli amici, mentre il sole che entra nel tuo segno domenica porterà un nuovo ciclo personale durante le prossime quattro settimane, quindi chiarisci ciò che vuoi e provalo!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Una svolta emotiva può essere il dono dell'ultimo quarto di luna nel Capricorno all'inizio della settimana. Un amico o un gruppo offrirà ulteriori informazioni. Per quanto riguarda il romanticismo, condividere la tua avventurosità o idee filosofiche può portare un ammiratore il mercoledì o il giovedì. Questo fine settimana, il sole che entra in Toro domenica illuminerà il tuo passato e rafforzerà il tuo intuito durante le prossime quattro settimane. Questo è un momento eccellente per ottenere una chiusura che coinvolge una persona o una situazione che ha ancora una presa su di te.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: L'ultimo quarto di luna nel tuo regno di partnership all'inizio della settimana potrebbe spingerti a parlare con il tuo altro significativo di qualcosa di cui hai bisogno. La pulizia dell'anima può far parte del processo. Se sei alla ricerca di amore, rimanere in contatto con la tua guida superiore durante il fine settimana ti offrirà informazioni sulle persone che incontri. Un ammiratore con una forte connessione spirituale con te può venire sulla tua strada. Inoltre, il sole che entra in Toro domenica evidenzierà il tuo regno sociale nelle prossime quattro settimane. Connettersi con gli amici porterà gioia e nuove esperienze.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Ottenere i dettagli giusti su ciò che serve per far funzionare l'amore è la tua missione all'inizio della settimana. Prestare attenzione alla tua guida superiore ti aiuterà a rivelare ciò che devi sapere. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno di intimità e guarigione può risvegliare il bisogno di un'esperienza emotiva / sessuale profonda. Affrontare un problema emotivo può aprire la strada a più amore nella tua vita. Infine, il sole che entra in Toro domenica ti chiederà di chiarire un obiettivo importante durante le prossime quattro settimane e fare un piano per raggiungerlo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : L'elevata energia nel tuo regno di romanticismo e svago all'inizio della settimana può preparare il terreno per il piacere o l'aggravamento, a seconda di ciò che sta accadendo (o non accadendo) nella tua vita personale. Il desiderio di mettere da parte il lavoro a favore del divertimento farà probabilmente parte del quadro. La buona notizia è che la luna che viaggia attraverso il regno della tua partnership questo fine settimana può spianare la strada per divertirti con qualcuno a cui tieni. Inoltre, il sole che entra in Toro domenica risveglierà la tua guida interiore durante le prossime quattro settimane, che ti aiuterà a fare le scelte giuste per te.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : L'ultimo quarto di luna nel tuo regno domestico all'inizio della settimana può scatenare stress con il tuo partner su una questione che coinvolge la tua famiglia o proprietà. Risolvere il problema sarà difficile fino a quando la tensione non allenterà infrasettimanale. Ancora meglio, giovedì è un ottimo momento per un appuntamento per riavere la relazione. Se sei da solo, sarai in vena di romanticismo - o almeno di una conversazione animata con un amico. Questo fine settimana, la luna che attraversa Pesci compassionevoli evocherà la tua disponibilità con qualcuno vicino a te, mentre il sole che entra in Toro domenica evidenzierà incontri intimi nelle prossime quattro settimane.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Anche se il sole che si scontra con il tuo sovrano Plutone può innescare stress all'inizio della settimana, sarai in vena di condividere il tuo cuore mentre ci avviciniamo al fine settimana. Questo è quando la luna illuminerà la tua quinta casa amante del divertimento e risveglierà i tuoi poteri di attrazione. Probabilmente ti connetti con un nuovo ammiratore o ti godi un'attività vivace con il tuo attuale amore. Se il romanticismo non è in agenda in questo momento, contattare un amico intimo farà piacere. Inoltre, il sole che entra in Toro domenica stimolerà la tua zona di associazione durante le prossime quattro settimane.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: L'ultimo quarto di luna all'inizio della settimana può innescare un conflitto tra i tuoi piani per divertirti e i fondi necessari per realizzarlo. Essere creativi è la chiave per manifestare il denaro di cui hai bisogno. Durante il fine settimana, la luna che attraversa il tuo regno domestico ti ispirerà ad abbellire o organizzare il tuo ambiente di vita. Connettersi con la famiglia o ospitare un appuntamento con il tuo tesoro porterà gioia. Inoltre, questo fine settimana, il sole che entra in Toro domenica ti ispirerà a migliorare il tuo benessere migliorando la salute o rinnovando le tue abitudini di lavoro nelle prossime quattro settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : L'ultimo quarto di luna nel tuo segno può innescare un problema emotivo che hai il potere di risolvere ora. La tua famiglia o proprietà potrebbe essere parte del problema o parte della soluzione. Basta essere consapevoli di farsi strada a tutti i costi. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno di intelletto ti ispirerà a comunicare dal cuore. Ancora meglio, il sole che entra in Toro domenica ecciterà il tuo regno di romanticismo e svago durante le prossime quattro settimane. Questo è un momento eccellente per ravvivare la tua relazione attuale o entrare in contatto con qualcuno di nuovo. Anche lo sviluppo della tua creatività è incoraggiato.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Penserai e parlerai del passato all'inizio della settimana. Fai attenzione a una visione che ti aiuterà a lasciar andare una determinata persona o situazione in modo da poter andare avanti. Se una relazione ti ha bloccato, un sensitivo della vita passata può offrire una comprensione della connessione. In ogni caso, un appuntamento infrasettimanale con un amante o un amico solleverà il tuo umore! Durante il fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno di denaro può innescare una spesa emotiva. Ottenere un passaggio emotivo aiutando qualcuno a cui tieni potrebbe essere un'opzione migliore. Infine, il sole che entra in Toro domenica metterà in evidenza la tua vita domestica durante le prossime quattro settimane.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 APRILE AL 17 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : La tensione sul denaro può creare stress all'inizio della settimana. Un amico o un gruppo può svolgere un ruolo nell'aiutarti a raggiungere un risultato positivo. Passa rapidamente al fine settimana, quando la luna che viaggia attraverso il tuo segno accenderà i riflettori sulle tue emozioni, aumentando la tua espressione personale o il desiderio di nasconderti, a seconda di come gestisci l'attenzione. Forse è il momento di entrare alla ribalta e brillare, Pesci! Inoltre, il sole che entra in Toro domenica aumenterà il tuo intelletto e la tua curiosità durante le prossime quattro settimane, un buon momento per imparare qualcosa di nuovo.